Actualité – Une résolution introduite au Congrès pour célébrer le 250ème anniversaire des relations historiques Maroco-Américaine

Le 1er décembre 2027 marquera le 250ᵉ anniversaire de la reconnaissance de l’indépendance des États-Unis par le Maroc. Étant le premier pays à avoir reconnu les États-Unis en 1777, cet anniversaire est un événement majeur dans l’histoire diplomatique américaine. Ainsi, une résolution vient d’être introduite à la Chambre des Représentants visant à reconnaître et honorer cette relation jamais interrompue dans l’histoire des deux pays amis.

Il est à rappeler que, États-Unis et le Maroc entretiennent un partenariat stratégique couvrant le commerce, la sécurité et la coopération culturelle. Le Maroc est le seul pays africain à avoir un accord de libre-échange (ALE) avec les États-Unis, et leurs échanges économiques se sont considérablement développés. En adoptant cette résolution, le Congrès réaffirme l’importance de préserver et de renforcer ces relations.

Reconnaître le rôle du Maroc dans la stabilité régionale

Le Maroc joue un rôle clé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, notamment en matière de coopération sécuritaire, de lutte contre le terrorisme et de diplomatie régionale. Sa participation à des exercices militaires conjoints comme African Lion et son engagement dans les Accords d’Abraham en font un allié stratégique des États-Unis. Cette résolution reconnaît les contributions du Maroc à la paix et à la stabilité régionales.

La résolution met également en avant la longue tradition marocaine de coexistence religieuse, la protection historique des communautés juives et l’implication du Maroc dans les initiatives humanitaires mondiales. Ces valeurs sont en phase avec les intérêts américains dans la promotion des droits de l’homme, des échanges culturels et de la coopération internationale.

En reconnaissant officiellement la relation entre les États-Unis et le Maroc, cette résolution ouvre la voie à une coopération renforcée dans les domaines du commerce, de la sécurité, de la transformation numérique et de l’aide humanitaire. Elle envoie un message clair aux décideurs politiques, aux entreprises et aux partenaires internationaux sur l’importance du Maroc en tant qu’allié stratégique.

Encourager la sensibilisation et la commémoration publique

Les résolutions de ce type aident à éduquer le public américain sur les relations diplomatiques historiques. En célébrant cet anniversaire, le gouvernement américain pourra organiser des événements, des discussions et des initiatives d’ici 2027 pour mettre en valeur cette alliance durable entre les deux nations.

In fine, cette résolution ne se limite pas à un simple geste symbolique : elle constitue une réaffirmation du partenariat solide et stratégique entre les États-Unis et le Maroc. En reconnaissant ce lien historique, le Congrès souligne l’importance de poursuivre la coopération dans les domaines du commerce, de la sécurité, de la diplomatie et des échanges culturels.

Article19.ma