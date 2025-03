Insolite / Vidéo – Un homme fou de rage vandalise la réception de la gare de Rabat-ville

Sur les réseaux sociaux, ce mercredi, une vidéo est devenue virale. Et pour cause, elle montre un homme dans la force de l’âge et torse nu, en train de vandaliser, sans raison apparente, les écrans de télévisions et autres installations de la réception de la gare ferroviaire de Rabat-Ville.

Il fallait faire appel à une demi-douzaine d’agents de sécurité pour maîtriser le bonhomme, dont les motifs de sa violence en plein jour de Ramadan, sont inconnues jusqu’à maintenant.

Affaire à suivre…

Article19.ma