L’ère du digital – La transformation numérique de l’éducation exige « une mobilisation collective » (Ministre)

La ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme administrative, Amal El Fallah Seghrouchni, a souligné, lundi à Paris, que la transformation numérique de l’éducation ne peut pas reposer uniquement sur l’action publique, mais nécessite une « mobilisation collective » qui rassemble les startups, les entreprises technologiques, les chercheurs, les universités et les investisseurs.

Lors de sa participation à une table ronde sur la « transformation numérique et l’éducation » dans le cadre de la cinquième réunion annuelle de la Coalition mondiale pour l’éducation au siège de l’UNESCO à Paris, Mme Seghrouchni a ajouté : « Cependant, la création de synergies entre ces acteurs autour d’une vision commune alignée sur les priorités nationales pose plusieurs défis ».

Selon la ministre, le premier défi réside dans « l’alignement stratégique ». Elle a souligné dans ce contexte que « la logique du marché, les modèles économiques et le rythme de l’innovation ne correspondent pas toujours aux besoins éducatifs du service public ».

Le deuxième défi, selon la responsable gouvernementale, réside dans « la capacité d’intégrer les contributions des acteurs non gouvernementaux – chercheurs, startups et entreprises technologiques – dans les orientations éducatives du pays », soulignant qu' »il est désormais nécessaire de mettre en place des cadres permettant à l’innovation privée et académique de répondre concrètement aux défis sur le terrain ».

Dans ce contexte, Mme Seghrouchni a souligné le lancement de trois initiatives complémentaires : le réseau national des instituts « Jazari » dédiés à l’intelligence artificielle, conçus comme des ponts durables entre le monde académique et l’écosystème de l’innovation numérique, le « laboratoire numérique » du ministère de l’Éducation nationale, et les écoles de codage inclusives et professionnelles « YouCode ».

Elle a souligné que la concrétisation de la vision numérique dans l’éducation dépend d’une « coopération étroite » entre toutes les institutions publiques, affirmant que « cette approche collective nous permet aujourd’hui de progresser concrètement vers une éducation publique marocaine pleinement ancrée dans l’ère numérique ».

+ Le programme « Maroc Digital 2030″+

Dans ce cadre, la ministre a rappelé que l’éducation occupe une place centrale dans la stratégie nationale de transformation numérique du Maroc, ajoutant que ce secteur est classé parmi les « secteurs prioritaires » dans le cadre du programme « Maroc Digital 2030 », qui vise à moderniser les services publics, à stimuler l’économie numérique et à renforcer la souveraineté technologique du Royaume.

Elle a affirmé que l’investissement dans le secteur de l’éducation constitue une « priorité claire », soulignant que le Maroc a lancé plusieurs initiatives structurantes, notamment la création de plus de 140 filières spécialisées dans les technologies numériques au sein des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que le programme « Job in Tech », qui vise à former 15 000 jeunes aux métiers du numérique d’ici 2026.

Sur le plan pratique, la ministre a expliqué que le système éducatif marocain a déjà entamé sa transformation numérique, mentionnant la plateforme « Massar » généralisée, qui permet de gérer le parcours de 12 millions d’élèves, de suivre les évaluations, d’automatiser les services administratifs et de connecter le système éducatif à d’autres services publics tels que les programmes de soutien social et les concours.

Dans ce contexte, Mme Seghrouchni a insisté sur la nécessité de soutenir et d’accompagner les cadres pédagogiques afin qu’ils puissent intégrer durablement les outils numériques dans leurs pratiques d’enseignement, ainsi que d’améliorer l’intégration entre le secteur de l’éducation et d’autres secteurs stratégiques, tels que la santé et la protection sociale, en facilitant l’échange d’informations de manière sécurisée, comme le carnet de santé de l’élève.

Elle a également souligné la nécessité de renforcer les liens entre la recherche scientifique, l’innovation technologique et les pratiques pédagogiques réelles, afin d’accélérer le passage de la connaissance à l’application et de transformer les innovations en outils utiles au service des élèves et des enseignants, insistant sur le fait que la réponse à ces défis nécessite une « approche progressive basée sur l’expérimentation, le dialogue avec les acteurs de terrain et l’adoption de solutions éprouvées de manière ciblée ».

Il convient de rappeler que la Coalition mondiale pour l’éducation a été lancée en 2020 en réponse à l’urgence imposée par la pandémie de COVID-19, et est devenue aujourd’hui, selon l’UNESCO, « un réseau mondial actif de partenaires engagés dans la transformation de l’éducation », jouant un rôle important dans la réduction de la fracture numérique, le renforcement des capacités des enseignants, la promotion de l’employabilité des jeunes et l’avancement de l’égalité des sexes à travers et dans l’éducation.

Article19.ma