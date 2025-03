Culture – Le Salon du livre ouvre ses portes le 18 avril prochain à Rabat

La 30ème édition du Salon international du Livre et de l’Édition (SIEL), qui se tiendra du 18 au 27 avril à Rabat, constitue un espace à même de permettre la poursuite des efforts de promotion du livre et de la lecture, selon le ministre de la Culture Mehdi Bensaid.

En mettant à l’honneur l’Émirat de Sharjah, le SIEL consolide son engagement constant à faire perdurer les valeurs de coopération et de fraternité, a relevé le ministre, ajoutant que cet événement met en avant la contribution culturelle et littéraire des Marocaines et des Marocains du monde dans leurs pays de résidence lors d’une rencontre culturelle visant à revitaliser les liens d’appartenance à la mère-patrie.

Le SIEL est aussi l’occasion d’accompagner les évolutions du livre et de l’édition ainsi que celles relatives aux questions culturelles et intellectuelles nationales et internationales actuelles, ajoute-t-il.

Article19.ma