Droits humains – Mme Bouayach : « L’engagement du Maroc dans des réformes continues n’est pas qu’un choix politique… c’est une dynamique sociétale »

Amina Bouayach revient, lors d’une rencontre au Parlement britannique, sur des étapes marquantes dans la quête continue du Maroc pour renforcer les droits et libertés.

« L’engagement du Maroc dans des réformes continues n’est pas qu’un choix politique (…), chaque réforme est une dynamique sociétale et une action collective qui réaffirme un engagement profond et irréversible envers le renforcement de l’État de droit », a affirmé Amina Bouayach, Présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH).

Lors d’un discours qu’elle a prononcé lundi, dans le cadre d’une rencontre spéciale en présence de parlementaires et diplomates au Parlement Britannique, sur l’évolution des droits humains au Maroc, Mme Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme, a abordé des étapes clés et uniques dans le processus de réformes marocaines continues, s’étendant sur deux décennies et demie.

De la rupture avec de graves violations des droits et libertés à une relecture du passé pour bâtir l’avenir ; de la constitutionnalisation des droits humains et la consécration de la primauté des engagements internationaux en matière de droits sur les lois nationales, aux grands chantiers pour généraliser la protection sociale et préserver la dignité des femmes, des filles et des populations vulnérables…

Un parcours progressif et régulier

Un parcours progressif et régulier, explique Mme Bouayach, qui avance avec une vision claire et inclusive, dans une appropriation collective des défis et une recherche commune de la continuité des réformes.

Ainsi, Mme Bouayach a mis en lumière l’expérience de la vérité, de la justice et de la réconciliation, dont le Maroc a célébré l’année dernière le 20e anniversaire, saluant la dynamique de la société civile et des familles des victimes, qui a donné lieu à une recommandation que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a transformée en cadre et plan d’action, concrétisé par la création de l’Instance équité et réconciliation (IER).

Une première convergence, explique Mme Bouayach, entre la volonté de l’État et celle de la société, pour examiner le passé, réhabiliter les victimes et bâtir l’avenir.

Cette initiative, inédite à l’échelle régionale, pionnière à l’échelle continentale et internationale, a été qualifiée en décembre 2024 par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de « jalon marquant dans l’histoire de la justice transitionnelle » dans le monde. Selon ce responsable Onusien, elle a permis de traiter les violations et constitué une pierre angulaire dans le processus de recherche de la vérité et de réconciliation avec le passé.

L’expérience marocaine en matière de justice transitionnelle, ajoute Mme Bouayach, ne s’est pas limitée à garantir les droits, réhabiliter les victimes et traiter le passé, mais elle a marqué une véritable rupture et un tournant dans le cheminement du Maroc vers les réformes, la transition démocratique, la gouvernance et l’ancrage des droits humains, notamment après la constitutionnalisation des recommandations issues de cette expérience.

Par ailleurs, la présidente du Conseil national des droits de l’homme a salué, sous la coupole du Parlement Britannique de l’une des plus anciennes démocraties au monde, la réforme du Code de la famille en 2004, pour ce qu’elle a apporté à la femme marocaine, en particulier dans le contexte régional.

Cette réforme, affirme Mme Bouayach, a représenté « une étape historique dans le parcours de la société marocaine »… Une réforme qui n’aurait pas été possible « sans une vision perspicace et inclusive de Sa Majesté, qui a transformé l’hésitation sociétale face aux droits des femmes et au processus d’égalité des sexes en acquis concret, inédit dans la région. »

Après vingt ans de mise en œuvre, et avec la même vision anticipative, le Maroc a lancé en 2023 un nouveau processus pour réviser le Code une deuxième fois en deux décennies… dans le cadre d’une approche de réforme continue, visant à corriger les dysfonctionnements existants et à renforcer davantage l’égalité des sexes, confirmant ainsi un engagement constant envers la justice sociale et la promotion des droits des femmes.

Éléments clés de la réforme au Maroc :

– Modification de la loi sur la nationalité

– Consécration constitutionnelle de l’égalité des sexes et de la parité, de la non-discrimination et de la primauté du droit international des droits humains

– Accès des femmes à la profession de notariat

– Promotion du respect du principe d’égalité des sexes et lutte contre les stéréotypes dans les médias

– Loi de lutte contre la violence envers les femmes

– Égalité hommes-femmes concernant les terres collectives

– Renforcement de la participation politique et de la représentation des femmes

Mme Bouayach a souligné que : ces étapes dans la trajectoire des réformes marocaines « ne sont pas de simples amendements législatifs ; elles reflètent une vision d’une société plus inclusive et équitable. »

De plus, elle a abordé devant les membres du Parlement britannique les chantiers de la protection sociale au Maroc, la réalité de la liberté d’expression dans l’espace numérique, avec ses opportunités et ses défis, au Maroc et dans le monde, ainsi que les priorités pour protéger les droits humains dans cet espace.

Les piliers de l’approche marocaine dans ses réformes :

1. Consensus, plutôt que la recherche de compromis stériles

2. Innovation, pour concevoir et mettre en place des solutions adaptées aux priorités nationales

3. Approche participative, assurant la participation de tous les acteurs des 12 régions marocaines

Une approche, explique Mme Bouayach, qui « cherche des solutions en matière de droits humains profondément enracinées dans la réalité sociale et culturelle du Maroc. »

Mettre en lumière les étapes des réformes, relève Mme Bouayach, est également une reconnaissance des défis que le Maroc n’hésite pas à reconnaître, dans sa quête pour transformer les promesses constitutionnelles et normatives en réalités concrètes et vécues… « Une priorité urgente que nous aspirons tous à réaliser», ajoute-t-elle.

L’engagement du Maroc dans des réformes continues n’est pas seulement un choix politique, mais une obligation morale qui contribue indéniablement à la réalisation du développement durable et de la cohésion sociale à long terme, conclut la présidente du Conseil.

