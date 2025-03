7ème Art – Le cinéma marocain participe à la 18ᵉ édition du Festival International du Cinéma de Gibara à Cuba

La ville de Gibara à Cuba, se prépare à accueillir la 18ᵉ édition du Festival International du Cinéma de Guevara, l’un des événements cinématographiques les plus prestigieux et les plus importants de Cuba et d’Amérique latine, qui débutera le 14 avril prochain.

Comme à son habitude depuis deux ans, le cinéma marocain et les cinéastes marocains seront fortement présents à ce rendez-vous mondial, à travers la participation du film « Seul l’amour » du réalisateur Kamal Kamal dans la compétition officielle des longs-métrages de fiction.

Le film concourra aux côtés d’œuvres de réalisateurs renommés venus des quatre coins du monde. Il sera représenté par l’acteur marocain Younes Mekri, qui y tient le rôle principal.

+ Une nouvelle reconnaissance du talent marocain sur la scène internationale +

Dans une nouvelle reconnaissance du talent marocain sur la scène internationale, la direction du festival a également nommé le jeune réalisateur marocain Tarek Idrissi en tant que membre du jury des longs-métrages de fiction, reflétant ainsi la confiance croissante accordée aux compétences cinématographiques marocaines et consolidant leur place dans les grands événements internationaux.

Parce que le cinéma est un pont de dialogue et de communication entre les cultures, le Maroc marquera également sa présence à travers la projection de films primés lors de la dernière édition du Festival International du Cinéma de la Mémoire Commune, organisé depuis quatorze ans par le Centre de la Mémoire Commune pour la Démocratie et la Paix, dans la ville de Nador.

Cette projection s’inscrit dans le cadre d’un partenariat artistique entre les deux festivals, renforçant ainsi les liens culturels entre le Maroc et Cuba, et mettant en lumière les thématiques communes véhiculées par le cinéma dans les deux pays.

Le Festival International du Cinéma de Guevara est une plateforme cinématographique de renom qui réunit des cinéastes et créateurs venus du monde entier, notamment de la jeunesse latino-américaine. Il constitue un espace d’expression libre et d’ouverture sur des expériences cinématographiques variées, reflétant le souffle des sociétés et les préoccupations de l’humanité contemporaine.

À noter que le film marocain « Coup de chance » de la réalisatrice Rachida Saadi a remporté lors de la précédente édition le Prix de la Jeunesse, ce qui témoigne de l’impact croissant du cinéma marocain sur la scène internationale, notamment dans les espaces culturels d’Amérique latine.

