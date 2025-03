Diplomatie – Bourita s’entretient avec De Mistura, l’Envoyé Personnel du SG de l’ONU pour le Sahara

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara marocain, M. Staffan de Mistura.

La visite, qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée régionale, intervient à la veille des consultations informelles du Conseil de sécurité de l’ONU prévues à la mi-avril 2025, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’ONU, M. Omar Hilale.

+ Parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable +

Lors de cet entretien, la délégation marocaine a exposé la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative marocaine d’Autonomie. Dans ce contexte, le Souverain avait appelé les Nations Unies, à l’occasion du 49e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, le 06 novembre 2024, à « prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes : Celui qu’incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions ».

La délégation marocaine a également réitéré le soutien du Royaume aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU et de son Envoyé Personnel visant à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable sur la base exclusive de l’Initiative marocaine d’Autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc. (MAEC)

Article19.ma