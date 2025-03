Algérie / France – Tebboune rétropédale et avoue « nous avons eu des moments de sirocco… », mais maintenant « je travaille avec Macron » (Vidéo)

n fine, le président algérien Abdelmajid Tebboune, semble prendre les choses et avec philosophie. Dans un extrait d’une vidéo sur le site algérien TSA, Tebboune tente de faire de l’esprit afin de trouver une solution « honorable » à la crise qui secoue les relations diplomatiques, depuis plusieurs mois, entre Paris et Alger.

« Nous avons eu des moments de sirocco*, des moments de froid… c’est ça les relations (entre États), qu’est-ce que vous voulez y faire ? », a expliqué Tebboune aux quatre journalistes algériens, triés sur le volet, venus l’interviewer.

« Et puis notre repère c’est le président français (Macron), c’est lui mon alter ego… c’est avec lui que je travaille », reconnaît en toute humilité, le chef d’État algérien.

Tebboune a aussi abordé la question du Sahara marocain sans cacher son malaise, suite aux récentes visites des officiels français aux provinces du Sud du royaume.

Selon lui ces visites ne le dérangent pas mais plutôt « ça derange la légalité internationale et ça dérange l’ONU ».

Toutefoi, il n’a pas expliqué comment et pourquoi ça dérangerait les Nations Unies? Curieux !

* Le sirocco est un vent chaud et sec qui souffle du désert algérien vers le nord, en direction du bassin méditerranéen. Il peut transporter du sable et de la poussière, rendant l’air chargé et parfois difficile à respirer.

Article19.ma