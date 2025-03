Controverse – Lakome2 interpelle le jeune ministre Bensaïd sur la gestion de $135 millions destinés aux médias

Dans une chronique incisive, Ali Anouzla, directeur du site Lakome2, s’interroge sur la gestion de l’aide publique aux médias et à l’édition par le ministère de la Communication sous la direction de Mehdi Bensaïd, et ce depuis 2020. Selon ses calculs, cette aide s’élèverait à 1,35 milliard de dirhams soit l’équivalent 135 millions de dollars, une somme colossale en ces temps de crise.

Anouzla pointe du doigt l’absence de transparence dans la répartition de ces fonds, en d’autres termes un certain népotisme, alors que, par le passé, ce même département publiait la liste des bénéficiaires. Selon le ministre Bensaïd, 125 entreprises de presse ont bénéficié d’un financement total couvrant leurs charges (salaires, impôts, frais d’impression), tandis que 211 autres ont reçu un soutien partiel.

L’auteur souligne que parmi les bénéficiaires figurent des médias « affiliés à des partis politiques, des entreprises semi-publiques et privées et d’autres dont des banques et des investisseurs étrangers sont actionnaires dans leur capital et parfois dont les sources sont floues. » Ainsi, en l’absence de critères clairs, les observateurs restent plongés dans des spéculations souvent hasardeuses.

+ Un modèle unique, même pas en Corée du Nord +

Anouzla compare cette situation à celle de pays comme la Corée du Nord, où l’État assume ouvertement son contrôle sur la presse, sans entretenir l’illusion d’une indépendance médiatique. Il rappelle également que les États pétroliers rentiers du Golfe, bien qu’autoritaires, n’ont pas besoin de subventionner leur presse de cette manière.

Face à ces questions, le journaliste interpelle directement le ministère de la Communication : Pourquoi refuser aujourd’hui de publier la liste des bénéficiaires et des montants perçus ?

La question demeure en suspens…

Article19.ma