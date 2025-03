Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, jeudi à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention d’investissement avec le groupe chinois « Sunrise », leader au niveau mondial dans le secteur du textile, en vue de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur dans notre pays et de conforter la position du Royaume en tant que leader régional dans le domaine du textile.

Dans le cadre de ce projet, qui porte sur un investissement global de 2,3 milliards de dirhams, deux unités industrielles seront implantées à Skhirat et à Fès, qui contribueront à créer une chaine d’approvisionnement textile intégrée, permettant de générer 7000 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects et consolideront la position du Maroc dans les chaines de valeur mondiales.

Cet investissement jouera un rôle important, en facilitant l’approvisionnement local des entreprises marocaines en fil, tissus et produits de confection, en contribuant à réduire les délais et les coûts logistiques et en permettant aux entreprises de répondre aux commandes internationales sans intermédiaires, affirme-t-on.

Article19.ma