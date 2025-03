Le caftan marocain à l’honneur à la Fashion Week du Turkménistan

Le caftan marocain, symbole du patrimoine ancestral national qui incarne l’élégance et la finesse du savoir-faire traditionnel, a été mis à l’honneur lors de la Fashion Week, qui a eu lieu récemment à Achgabat, capitale du Turkménistan.

Grâce à la créatrice Hind Berrada, invitée d’honneur de cet événement prestigieux, le caftan, vêtement emblématique de la culture marocaine, a captivé le public turkmène par sa beauté et sa richesse, lors de cette édition initiée par l’Association route de la soie et d’Al Andalus qui organise l’Oriental fashion show, en partenariat avec l’Association des entrepreneurs turkmènes.

Les Caftans présentés ont mis en lumière le savoir-faire ancestral des artisans marocains, tout en apportant une touche de modernité et d’innovation. Tissus somptueux, broderies délicates et couleurs éclatantes ont suscité l’admiration et l’enthousiasme du public.

Cet événement international témoigne ainsi de la reconnaissance croissante du caftan marocain sur la scène mondiale. La participation de Hind Berrada ayant permis de faire découvrir ce joyau de l’artisanat marocain à un public nouveau et de renforcer son rayonnement international.

Originaire de Fès, berceau de l’artisanat marocain, Hind Berrada est une ambassadrice passionnée du caftan qu’elle considère comme un symbole de l’identité marocaine. Malgré une carrière dans les technologies de l’information, elle a décidé de se consacrer à sa passion pour la création de caftans d’exception, à travers sa marque Regalia.

Ses créations ont déjà défilé sur les podiums du Canada, du Japon, d’Arabie Saoudite et de Paris, attirant l’attention des organisateurs de la Fashion Week du Turkménistan, qui a offert une plateforme unique pour promouvoir les échanges culturels et mettre en valeur la richesse de la mode traditionnelle.

L’Association route de la soie et d’Al Andalus a initié plusieurs Fashion Weeks dans la région du Caucase et d’Asie centrale, notamment en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et au Tadjikistan.

Le Caftan représente un véritable symbole de l’identité culturelle marocaine. Il n’est pas seulement un vêtement, mais aussi un témoignage de l’histoire, des traditions et du luxe marocain. Cet habit, dont le savoir-faire a été transmis de génération en génération, combine confort et élégance, ce qui fait sa singularité.

