De nouveaux vols entre Manchester et Rabat décolleront à partir du 30 mars, avec des tarifs aller simple à partir de 14,99 £ (188 dirhams).

Ce service bi-hebdomadaire sera assuré tous les mercredi et dimanche, a annoncé la firme irlandaise, cette semaine.

Les vols décolleront de Manchester tôt le matin et atterriront dans la capitale marocaine trois heures et demie plus tard.

Article19.ma