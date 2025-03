Vidéo / Palestine – Le Maroc condamne les récentes attaques de l’armée israélienne sur la bande de Gaza

Le royaume du Maroc a condamné vigoureusement les récentes attaques israéliennes sur la bande de Gaza, qui ont causé la mort de plus de 400 civils palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.

Le royaume a notamment appelé, à travers son ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, à « un cessez-le-feu immédiat. »

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la 1266e Réunion, au niveau ministériel, du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA), sous la thématique « l’intelligence artificielle et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique« , Bourita a souligné la gravité de la situation en affirmant que « le Royaume condamne ces actes dans les termes les plus forts ».

Bourita a également indiqué que le Maroc suit de près la recrudescence des agressions visant les populations civiles et a qualifié les actions d’Israël de « condamnables et contraires aux efforts visant à établir la paix dans la région« .

Le ministre a appelé l’ensemble des parties prenantes à œuvrer en vue d’un cessez-le-feu immédiat afin de préserver des vies humaines et permettre un dialogue constructif vers une résolution pacifique du conflit.

Il est à préciser que cette déclaration coïncide avec l’annonce par l’armée d’occupation israélienne du lancement d’opérations militaires terrestres au sein de diverses zones de la bande de Gaza, précisant que l’une de ces opérations a pour objectif « d’étendre la zone de défense entre le nord et le sud de la bande ».

Article19.ma