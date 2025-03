Flash – Le Parquet requiert 10 ans de prison contre l’écrivain algéro-francais Boualem Sansal

Procès. Le parquet du tribunal de Dar El Beida, près d’Alger a requis, ce jeudi 20 mars, dix ans de réclusion à l’encontre de l’écrivain Boualem Sansal, accusé d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Algérie.

Le verdict sera prononcé le 27 mars dans ce procès intenté contre l’écrivain, emprisonné depuis la mi-novembre à son arrivée à l’aéroport Alger en provenance de France où il vit depuis des années.

+ Un procès fantôme +

Boualem Sansal, emprisonné depuis son arrivée à l’aéroport d’Alger, mi-novembre, est accusé d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Algérie.

Selon le site France Info, l’écrivain, qui s’est présenté seul ce jeudi matin lors du procès, était notamment poursuivi pour « atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, pratiques de nature à nuire à l’économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays ».

Son avocat, François Zimeray a décrit la scène du tribunal de « procès fantôme », ajoute la même source.

Article19.ma