Social – M. Akhannouch préside une réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement du programme de reconstruction et d’aménagement des zones d’Al Haouz

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, ce mercredi à Rabat, une réunion de la C ommission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, qui a permis de constater la cadence positive dans la mise en œuvre des différents axes de ce programme , en application des instructions royales, selon un communiqué.

Au début de cette réunion, le directeur général de l’Agence de Développement du Haut Atlas, M. SaidLaith a présenté un exposé précisant le bilan actualisé du nombre des familles ayant achevé l’opération de construction et de réhabilitation des habitations effondrées totalement ou partiellement, qui est de 33.636 familles, ainsi que le nombre des habitations au niveau desquelles les travaux ont dépassé le taux de 50 %, qui est de 14.463 habitations. Les travaux de construction et de réhabilitation ont commencé au niveau de 52.669 habitations.

La réunion a permis d’aborder la question des habitations situées dans des zones à relief difficile. A cet égard, des solutions de terrain ont été dégagées concernant 4.633 habitations situées au niveau de 12 douars, dont 1378 familles ont été déplacées dans des zones disposant de foncier dédié.

La réunion a également permis de confirmer que les familles dont les habitations ont été effondrées totalement ou partiellement ont pu bénéficier des aides d’urgence fixées à 2500 dirhams, après leur prorogation de 5 mois supplémentaires, ce qui porte le montant global des aides, depuis leur lancement à 2,3 milliards de dirhams.

Dans le secteur de l’enseignement, la commission a constaté l’achèvement des travaux de mise à niveau et de reconstruction au niveau de 165 établissements scolaires. Les travaux se poursuivent au niveau de 763 autres établissements pour être achevés pour la prochaine rentrée scolaire.

Dans le secteur de la santé, les travaux de mise à niveau de 42 centres de santé ont été achevés. La réhabilitation de 17 centres de santé supplémentaires est en cours d’achèvement pour une mise en service dans les meilleurs délais. La commission a d’autre part pris connaissance de l’état d’avancement des travaux au niveau de 92 autres projets de réhabilitation.

La réunion a par ailleurs été l’occasion de confirmer l’achèvement du premier plan d’action relatif au secteur de l’agriculture, doté d’un budget de 611 millions de dirhams, qui a porté sur la réfection des infrastructures agricoles et économiques et sur le soutien à la reconstitution du cheptel national, notamment à travers la distribution à titre gratuit aux agriculteurs de têtes de bétail et d’orge.

La commission a également abordé l’état d’avancement des travaux de réhabilitation des 4 axes routiers constituant la route nationale N7 sur 64 kilomètres, et mis en lumière les efforts déployés dans le secteur de l’eau, notamment pour la réfection des réseaux d’adduction en eau potable et la réparation des dommages occasionnés au niveau de 43 stations hydrologiques.

Dans le secteur du commerce et de l’industrie, la commission s’est penchée sur l’opération de soutien et d’accompagnement des commerçants, au nombre de 1408 bénéficiaires dont les points de vente ont été sinistrés, pour un montant global de 127 millions de dirhams.

Concernant le secteur du tourisme, la commission a constaté le traitement de 386 demandes pour bénéficier d’un soutien financier, présentées par des établissements d’accueil touristique classés qui ont été sinistrés suite au séisme. Ainsi, 227 établissements d’accueil touristique ont bénéficié de la première tranche du soutien pour un budget de plus de 60 millions de dirhams, en plus de de la deuxième tranche du soutien qui a bénéficié à 82 établissements pour un montant de 26 millions de dirhams.

Le Chef du gouvernement a affirmé qu’une dynamique positive imprègne les différentes interventions sectorielles, engagées dans ce cadre par le gouvernement en toute responsabilité. Il a appelé l’Agence de Développement du Haut Atlas à accélérer la cadence de réalisation des projets, particulièrement en ce qui concerne l’accompagnement des familles qui sont encore sous les tentes, afin qu’elles puissent achever au plus vite les travaux de réhabilitation et de reconstruction de leurs habitations.

Le Chef du gouvernement a également incité à porter l’efficience au plus haut niveau, afin de dépasser les retombées du séisme et réaliser le développement économique et social des populations dans les zones sinistrées, conformément aux Hautes Directives Royales.

Il est à noter que cette intervient à la suite de la tenue en décembre 2024 du 1er Conseil d’orientation stratégique de l’Agence de Développement du Haut Atlas, dont une partie des missions porte sur le suivi de l’avancement de la mise en œuvre des projets dans les différents secteurs en vue de réparer les dégâts occasionnés par le séisme, en plus du renforcement du développement économique et social des zones sinistrées.

