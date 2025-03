Kiosk – E-Dirham : une révolution ou plutôt une évolution monétaire ? (Média)

Longtemps méfiant face aux monnaies virtuelles, le Maroc opère un virage stratégique en voulant lancer sa propre monnaie numérique, l’e-dirham, sous l’égide de Bank Al-Maghrib.

Il s’agit en effet d’une nouvelle étape pour le Royaume, notamment dans la digitalisation de son système financier avec le lancement de l’e-dirham. Conçu pour moderniser les paiements et renforcer l’inclusion financière, ce projet s’inscrit dans une dynamique mondiale où plus de 130 pays explorent les monnaies numériques de banque centrale (MNBC).

Selon le G.I.E Africa Echange Maroc, contrairement aux crypto-monnaies décentralisées comme le Bitcoin, l’e-dirham repose sur une blockchain privée, garantissant sécurité et traçabilité des transactions. Cette nouvelle monnaie virtuelle, qui sera indexée sur la valeur du dirham marocain, assure une stabilité essentielle pour son adoption à grande échelle. Objectif ? Réduire la dépendance au cash, qui représente encore 30 % du PIB, et offrir une alternative moderne aux paiements traditionnels.

Dans une déclaration à SNRTnews, l’expert comptable et économiste Mehdi El Fakir estime que les monnaies numériques sont devenues une partie intégrante du paysage financier mondial. Selon lui, « ces monnaies ne se limitent plus aux investisseurs individuels ou aux start-ups, mais les grandes banques traditionnelles commencent à les adopter officiellement, y compris Bank Al-Maghrib, qui a annoncé son engagement dans le projet du dirham numérique ».

Et d’ajouter: « cette nouvelle monnaie sera similaire à celles adoptées par les banques centrales mondiales ». L’e-dirham sera en effet émis par Bank Al-Maghrib et soumis à la supervision et à la régulation des autorités financières officielles, ce qui le rendra plus sûr et plus stable que les crypto-monnaies traditionnelles.

L’expert a également souligné que Bank Al-Maghrib s’est engagée depuis des années dans l’étude du lancement d’une monnaie électronique nationale et de son intégration dans les canaux de transaction financiers nationaux et internationaux.

Pourquoi le Maroc mise-t-il sur l’e-dirham?

L’arrivée de cette monnaie numérique ne se limite pas à un simple changement technologique. Celle-ci répond à plusieurs enjeux stratégiques pour l’économie marocaine.

Sécurisation des transactions: en limitant l’usage du cash, l’e-dirham réduit les risques de vol, de fraude et de blanchiment d’argent.

Facilitation des paiements

Inclusion financière

Pourquoi maintenant?

Mehdi El Fakir a affirmé que les monnaies numériques comme le Bitcoin ont connu une large adoption parmi les utilisateurs. Avec l’augmentation de la demande pour ces actifs, les grandes banques ont commencé à réaliser l’importance de les intégrer dans leurs services financiers. Par conséquent, de nombreuses banques centrales et privées ont commencé à émettre leurs propres monnaies numériques ou à reconnaître les crypto-monnaies dans les portefeuilles de leurs clients.

Il a également indiqué que le Maroc rejoint d’autres pays qui étudient la possibilité d’émettre leur propre monnaie électronique, à l’instar d’expériences similaires comme le « yuan numérique » lancé par la Banque Centrale de Chine, et l’ »euro numérique » toujours en cours d’étude par la Banque Centrale Européenne.

Défis

Si l’e-dirham promet de transformer l’économie numérique marocaine, son adoption repose sur plusieurs conditions. Une infrastructure technique performante et accessible est essentielle, tout comme une campagne de sensibilisation efficace pour rassurer les citoyens et les commerçants sur son fonctionnement. La confiance des utilisateurs sera un facteur clé de succès.

Un projet à moyen ou long terme

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib, ce mardi 18 mars, Abdellatif Jouahri, Wali de BAM, a révélé que ce projet constitue désormais une priorité après avoir finalisé ses travaux sur les crypto-monnaies. Selon lui, BAM collabore actuellement avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) pour définir les objectifs et les méthodes de mise en œuvre. Enfin, Jouahri a déclaré que l’adoption du dirham numérique est envisagée comme un objectif à moyen ou long terme, nécessitant des ajustements culturels, technologiques et une formation adéquate pour sa réussite.

Source : SNRTnews

