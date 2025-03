Guerre d’Ukraine – Poutine accepte une suspension de 30 jours des frappes sur les infrastructures énergétiques

Le président russe Vladimir Poutine a accepté une suspension de 30 jours des frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, à la suite d’un appel téléphonique de 90 minutes avec l’ancien président américain Donald Trump.

Cependant, cette trêve partielle n’inclut pas un cessez-le-feu complet, Poutine ayant exprimé des réserves quant à la mise en œuvre d’un tel accord et à la conformité de Kiev, selon Sky News.

Trump a proposé un partage du contrôle des territoires et des centrales électriques entre Kiev et Moscou comme solution de paix, mais Poutine a insisté sur la nécessité de mettre fin au soutien militaire étranger à l’Ukraine.

Les deux dirigeants ont convenu de former des groupes d’experts pour poursuivre les négociations, y compris des discussions sur un cessez-le-feu maritime.

Trump, qui avait fait de la fin de la guerre en Ukraine une priorité lors de sa campagne de 2024, a pressé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de faire des concessions pour la paix. L’appel a également abordé une coopération plus large entre les États-Unis et la Russie, ainsi que la possibilité de matchs internationaux de hockey sur glace.

+ Contexte du conflit en Ukraine +

La guerre en Ukraine a officiellement débuté le 24 février 2022, lorsque la Russie a lancé une invasion à grande échelle du pays. Cependant, le conflit entre la Russie et l’Ukraine remonte à 2014, avec l’annexion de la Crimée par la Russie et le début des combats dans le Donbass entre les forces ukrainiennes et les séparatistes prorusses soutenus par Moscou.

La guerre russo-ukrainienne, souvent appelée « guerre en Ukraine », est un conflit militaire et diplomatique majeur opposant l’Ukraine à la Russie et aux forces séparatistes prorusses. Les origines de ce conflit remontent à des siècles de violences, de domination étrangère et de divisions internes.

Après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, l’Ukraine est devenue indépendante, mais est restée tiraillée entre l’Est et l’Ouest. En 2014, la Russie a annexé la Crimée, déclenchant des tensions internationales et des sanctions.

Depuis lors, des affrontements ont lieu dans l’est de l’Ukraine, notamment dans les régions du Donbass, entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie. Ce conflit a causé des milliers de morts et déplacé des millions de personnes, devenant l’un des conflits les plus graves en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

