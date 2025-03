Guerre à Gaza – Israël annonce une intensification des frappes pour faire plier le Hamas

Netanyahou avertit, ce mardi, que les frappes à Gaza n’étaient « qu’un début » et que les négociations ne se feront désormais « que sous le feu ».

« Ce qui s’est passé à Gaza n’est que le début », a déclaré le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lors d’une allocution télévisée en direct depuis le Kirya, le quartier général de l’armée israélienne à Tel Aviv.

Selon le Monde, Netanyahou promis que l’armée israélienne« agira contre le Hamas avec une intensité croissante » pour parvenir à la libération de tous les otages, et à l’élimination du mouvement palestinien, assurant que « désormais, les négociations ne se dérouleront que sous le feu ».

« La pression militaire est indispensable » pour libérer les otages, a insisté le premier ministre.

+ Des centaines de morts palestiniens depuis la rupture de la trêve par Netanyahou +

Alors que la reprise des combats à Gaza a permis à Netanyahou d’annuler son audience prévue aujourd’hui dans le cadre de son procès pour corruption, il a nié que la reprise des frappes découle de « considérations politiques »intérieures.

Depuis le début de ce mois, mars une escalade de violence a conduit à des bombardements israéliens massifs sur Gaza, causant la mort de plus de 400 personnes et en blessant plus de 500 autres. Les morgues sont saturées et les hôpitaux débordés, aggravant une crise humanitaire déjà sévère.

Le Hamas a récemment lancé plusieurs appels à la communauté internationale pour qu’elle exerce des pressions sur Israël afin de mettre fin aux hostilités et d’alléger la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

Article19.ma