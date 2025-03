Focus – Voici les principaux points de la 1ère réunion trimestrielle du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) pour 2025

Cette réunion a eu lieu à Rabat, ce mardi 18 mars:

– Réduction du taux directeur de 25 points de base (pbs) à 2,25%.

– L’inflation a connu un ralentissement très sensible en 2024, revenant à 0,9% en moyenne, et devrait s’accélérer, tout en restant à un niveau modéré oscillant autour de 2% au cours des deux prochaines années.

– La croissance de l’économie nationale se serait située à 3,2% en 2024 et devrait s’accélérer progressivement pour atteindre 3,9% en 2025 et 4,2% en 2026.

– La dynamique des échanges observée en 2024 devrait se poursuivre à moyen terme.

– Les recettes de voyages poursuivraient leur expansion pour se situer à près de 125 milliards de dirhams (MMDH) en 2026.

– Les transferts des MRE se consolideraient pour avoisiner 123 MMDH en 2026.

– Le déficit du compte courant se creuserait à 2,9% du PIB en 2025 avant de s’alléger à 2% en 2026.

– Les recettes des investissements directs étrangers continueraient de s’améliorer, avoisinant l’équivalent de 3% du PIB en 2025 et 3,3% en 2026, après 2,8% en 2024.

– Les avoirs officiels de réserve de BAM se renforceraient à 391,8 MMDH à fin 2025 puis à 408 MMDH à fin 2026, représentant l’équivalent de 5 mois et 5 jours d’importations de biens et services et 5 mois et 11 jours respectivement.

– Le besoin de liquidité bancaire devrait se creuser à nouveau à 143 MMDH à fin 2025 et à 162 MMDH en 2026.

– Le taux de change effectif réel s’apprécierait de 0,8% en 2025 avant de connaitre une quasi-stabilité en 2026.

– Le déficit budgétaire hors produit de cession des participations de l’Etat devrait s’alléger graduellement, revenant de 4,1% du PIB en 2024 à 3,9% en 2025 et à 3,6% en 2026. (Avec MAP)

Article19.ma