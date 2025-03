Médias – Trump met au chômage des centaines de journalistes des chaînes publiques

Vous connaissez la vieille chanson de Serge Gainsbourg : « Je t’aime, moi non plus ». Cela s’applique à Trump et ses relations tumultueuses avec les journalistes. Ainsi d’une simple signature, le locataire de la Maison Blanche a mis « en congé », samedi 15 mars, le personnel des radios Voice of America (VOA, La Voix de l’Amérique), Radio Free Asia et d’autres médias publics financés par des fonds américains.

Des centaines de journalistes et d’employés de VOA, Radio Free Asia, Radio Free Europe et d’autres organismes ont reçu, ce week-end, un courriel les informant qu’ils seraient interdits d’accès à leur bureau. Ils sont sommés de rendre leur carte de presse, leur téléphone professionnel et leurs équipements, a rapporté l’AFP.

L’annonce, sévèrement critiquée par les organisations de défense de la liberté de la presse, survient au lendemain d’un décret du président Donald Trump qui range l’agence gouvernementale chapeautant ces médias (USAGM) parmi les « éléments inutiles de la bureaucratie fédérale », ajoute la même source.

+ « Un cadeau massif aux ennemis de l’Amérique » +

Les médias comme Voice of America ou Radio Free Asia sont depuis longtemps considérés comme des « voix de l’Amérique » dans des pays où l’accès à « une information indépendante » est jugée plus difficile, comme en Europe orientale, au Moyen-Orient ou en Asie, affirme-t-on.

À noter que Voice of America (VOA) a été créée en 1942 avec un objectif initial : fournir des informations factuelles pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais après la fin de la guerre 1945, elle devient un outil de lutte idéologique contre l’URSS, diffusant des nouvelles censurées par les régimes communistes vers les pays du bloc de l’Est.

Radio Free Europe (RFE) / Radio Liberty (RL) ont été créées respectivement en 1950 et 1951. Leur but : diffuser des informations non censurées en direction des pays de l’Est et de l’Union soviétique.

Pour l’ONG Reporters sans frontières, cette décision « menace la liberté de la presse dans le monde et réduit à néant quatre-vingts ans d’histoire américaine en faveur de la libre circulation de l’information », selon Le Monde.

Il s’agit d’un « cadeau massif aux ennemis de l’Amérique », a regretté le président de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Stephen Capus, dans un communiqué. « Les ayatollahs iraniens, les dirigeants communistes chinois et les autocrates de Moscou et de Minsk ne pourraient que se réjouir de la disparition de RFE/RL après soixante-quinze ans »d’existence, a déclaré ce dirigeant, dans un communiqué, souligne la même source.

Par ailleurs, Radio Free Asia, créée en 1996, a, elle, pour mission de fournir des reportages non censurés dans des pays où les médias ne sont pas libres, notamment en Chine, en Birmanie, en Corée du Nord et au Vietnam.

Pour rappel, Trump et son allié numéro un, Elon Musk, dirigeant de Tesla, SpaceX et X, ont entrepris des coupes sévères dans toute la fonction publique américaine, visant de nombreux ministères, comme l’éducation, la santé, et des agences, comme l’USAID, qui chapeaute l’aide au développement. Le président américain exprime ouvertement et régulièrement son hostilité aux médias d’information, qu’il qualifie, pour certains, d’« ennemis du peuple ».

