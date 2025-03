La dématérialisation des paiements est marginale dans le pays, où les cartes bancaires sont essentiellement utilisées pour des retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques de billets.

La séquence aurait pu passer pour un « sketch chorba », ces petites scènes comiques dont sont friandes les chaînes de télévision algériennes durant le ramadan : un sénateur, accompagné par un wali délégué (l’équivalent d’un sous-préfet), a été filmé à Barika, un village situé à 300 km à l’est d’Alger, en train de payer des produits laitiers avec une carte bancaire, sous le regard admiratif et rieur de ses équipes.

Diffusée jeudi 6 mars par le site La Patrie News, proche du régime algérien, la vidéo était censée témoigner d’une avancée en matière de dématérialisation des paiements. Mais c’est l’anachronisme teinté d’absurdité de la situation qui a retenu l’attention.

« A l’heure où le monde entier achète avec son mobile, on filme encore des officiels qui découvrent la carte bancaire comme si c’était la 5G », commentait, ironique, un internaute sur Facebook, début mars. Mais la séquence est surtout révélatrice du retard pris par l’Algérie en matière de dématérialisation des paiements.

Une dépendance au cash exacerbée en période de ramadan. Le mois de jeûne est aussi un moment festif pendant lequel la consommation explose. Ce qui se traduit par de longues files d’attente devant les distributeurs automatiques de billets (DAB) souvent à court de coupures et les guichets des banques qui ferment à 15h30.

Le pays a raté son virage numérique

Selon des données rapportées par le Groupement d’intérêt économique monétique en 2023, un organe chargé d’encadrer l’écosystème des paiements, les cartes bancaires en Algérie sont utilisées dans 90 % des cas pour des retraits d’espèces. La plupart des transactions restantes sont dédiées à la recharge des téléphones mobiles. Les paiements par carte pour des achats directs, en magasin ou en ligne, restent, eux, marginaux.

Le pays, plongé dans la guerre civile après l’interruption du processus électoral de 1992, a raté son virage numérique. Le mobile, quasiment interdit pendant la « décennie noire » (entre 1991 et 2002), n’a commencé à se démocratiser qu’en 2003. La 3G n’est arrivée qu’à la fin 2013. Et la dématérialisation des paiements traîne.

Un « boom » du retrait par cartes bancaires et, dans une moindre mesure, des paiements en ligne a été observé au début de l’année 2020, coïncidant avec le confinement imposé par la pandémie de Covid-19. Des chiffres « encourageants », selon le gouvernement, qui aimerait canaliser la masse d’argent circulant dans le circuit informel.

Si les autorités avancent une croissance de paiement dématérialisé de plus de 57 % entre 2023 et 2024, les lacunes demeurent criantes. Une étude, publiée en 2024 dans le journal de l’Institut des sciences économiques à Alger, note que malgré des efforts notables depuis l’introduction de la carte interbancaire en 2006 et de la carte Edahabia de la Banque postale fin 2016, le pays reste loin des standards mondiaux.

Numérisation des services fiscaux

En 2023, seulement 15,35 millions de transactions électroniques (via des terminaux en boutique, sur Internet et sur mobile) ont été enregistrés, pour une valeur de 68 milliards de dinars (quelque 465 millions d’euros). Mais seuls 3 % des commerces sont équipés de terminaux de paiement électronique (TPE), ce qui représente 53 191 appareils dans le pays. Dont le désormais fameux terminal utilisé par le sénateur à Barika.

L’étude de l’Institut des sciences économiques pointe plusieurs obstacles : bancarisation insuffisante, frais d’installation élevés pour les TPE et cadre juridique encore instable, malgré les avancées dans l’interconnexion des réseaux bancaires. La carte Edahabia, avec ses 12,98 millions d’exemplaires en 2024 (76 % des cartes en circulation), domine le marché, mais les paiements mobiles et les e-wallets (portefeuilles électroniques sur Android) peinent à décoller.

Le gouvernement algérien veut rattraper les retards en mettant l’accent sur la numérisation des services fiscaux. Parmi les priorités figurent le paiement des impôts et des diverses taxes, des domaines où les paiements par cash ou par chèques dominent encore largement. C’est dans cette optique que s’inscrit la récente mesure encourageant les automobilistes algériens à se procurer leurs vignettes automobiles par voie électronique.

Grâce à la plateforme en ligne mise en place, les conducteurs peuvent désormais effectuer leur paiement et télécharger leur vignette directement depuis leur domicile, sans avoir à se déplacer vers les centres des impôts ou les bureaux de poste. La mesure s’accompagne toutefois d’une clause de transition : l’achat des vignettes reste toujours possible dans ces institutions.

Méfiance persistante

Une dualité qui tient compte de la méfiance persistante de nombreux Algériens à l’égard des paiements dématérialisés. Une réticence qu’observe chaque jour un épicier du centre-ville d’Alger. « J’ai installé un terminal de paiement parce qu’on m’a dit que c’était obligatoire, mais rare sont les personnes qui utilisent leurs cartes, explique le jovial sexagénaire. Moi-même je préfère le cash. C’est plus sûr. Avec la carte, il y a encore des risques de blocage et des décalages pour récupérer l’argent quand le paiement est fait par cartes bancaires contrairement aux cartes de la Banque postale. »

Plus loin, près de la place Maurice-Audin, un restaurateur enfonce le clou : « Le jour où les clients n’auront plus peur que leur argent disparaisse à cause d’un bug, on en reparlera. En attendant, tout le monde paie en liquide. Et c’est tant mieux ! »

Source : Le Monde

