Édition – Algérie : Enfin la vérité sur l’assassinat de Krim Belkacem, fondateur du FLN ? (Jeune Afrique)

Cinquante-quatre ans après l’assassinat de ce héros de l’indépendance, l’Algérie refuse toujours d’assumer ce crime d’État étouffé sous une chape de plomb. Cette exécution reste l’un des plus grands tabous du régime de Boumédiène. Un livre enquête publié ce 13 mars brise enfin l’omerta.

« Une quête de vérité ». C’est ainsi que l’écrivain et journaliste spécialiste de l’Algérie, Farid Alilat qualifie son livre, paru ce 13 mars chez Plon, « Un crime d’État : règlements de comptes au cœur du pouvoir algérien ».

Cette enquête, dont les premières révélations sur l’assassinat de Krim Belkacem ont été publiées dans Jeune Afrique, revient en détail sur la vie la mort de l’une des figures majeures de la lutte pour l’indépendance, considéré comme l’un des six pères fondateurs de la nation algérienne.

Entré dans le maquis dès 1947, à 25 ans, ce Kabyle frondeur né à Aït Yahia Moussa, a été (entre autres) le fondateur du Front de libération nationale (FLN), l’un des membres les plus influents du CCRA (Conseil national de la révolution algérienne) et du CCE (Comité de coordination et d’exécution du FLN), le vice-président du Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) puis son ministre des Affaires étrangères.

Il fut aussi le négociateur et signataire des accords d’Évian, le 18 mars 1962. Mais le 20 octobre 1970, huit ans après l’indépendance, il est retrouvé mort dans la chambre 1 414 de l’hôtel Intercontinental, à Francfort, en Allemagne de l’Ouest.

Même si la dépouille de ce héros national a fini par être rapatriée à Alger le 24 octobre 1984, sous la présidence de Chadli Bendjedid, avant d’être enterrée dans le carré des martyrs du cimetière d’El Alia, jamais l’État algérien n’a reconnu un assassinat.

La vérité a été étouffée sous une chape de plomb, si bien qu’aujourd’hui encore, même les filles de Krim Belkacem n’ont pas tous les éléments concernant la disparition de leur père.

« J’ai voulu percer ce mystère. Et j’espère l’avoir résolu », abonde Farid Alilat.

Archives inédites Comme tous les journalistes, Farid Alilat, qui partage ses origines kabyles avec le héros de son enquête, est « parti à la pêche ». Jusqu’à ce qu’il fasse une touche auprès des archives de la police et de la justice allemande, qui ont instruit le dossier de la mort de Krim Belkacem.

Au total, 1 440 pages (en allemand), que l’auteur a dû traduire avant de pouvoir les exploiter. C’est grâce aux investigations allemandes qu’il apprend que Krim Belkacem n’a pas été étranglé avec une cravate, comme on l’assurait jusque-là, mais avec « deux ceintures ».

Fruit d’un long travail minutieux et construit comme un roman policier, son livre s’appuie aussi sur des documents déclassifiés de la police française, des archives familiales et des témoignages de première main.

Résultat ? Un récit haletant, documenté, où l’on comprend – non sans un sentiment d’écœurement et de révolte – que la lutte pour l’indépendance de l’Algérie s’est muée, bien avant 1962, en une guerre implacable pour la quête du pouvoir. Krim Belkacem, opposé aux autocrates Ahmed Ben Bella et Houari Boumédiène, et hostile à l’idée de parti unique, partisan d’un régime démocratique, d’une société laïque et d’une économie libérale, l’a payé de sa vie.

Comme bon nombre de ses camarades.

Et pourtant, à la veille de son assassinat en 1970, Krim Belkacem négocie depuis plusieurs mois dans le plus grand des secrets avec un certain Belkacem Babaci – mandaté par Kasdi Merbah, directeur de la sécurité militaire – pour un rapprochement avec le régime d’Alger en échange d’une amnistie.

Accusé d’avoir organisé un attentat contre Boumédiène en 1967, l’ancien signataire des accords d’Évian a été contraint à l’exil au Maroc, puis condamné à mort par contumace en 1969. Affaibli politiquement, le cofondateur du Mouvement démocratique de renouveau algérien à l’étranger (MDRA) aspire à rentrer au bercail avec sa famille.

Pour ce faire, il pose quatre conditions : l’amnistie de nombreux opposants, la restitution de sa villa et de sa bijouterie l’Or blanc installée sur l’un des grands boulevards d’Alger, ainsi que l’or et les bijoux qui s’y trouvaient. Or ces derniers ont été subtilisés par Ahmed Draia, directeur de la police nationale depuis 1965, qui fait partie des personnes ayant requis la peine de mort contre Belkacem. Pas question d’en dire plus sur la suite du livre…

Par qui, comment, pourquoi a-t-il été assassiné ?

C’est à ce moment-là que le piège se referme sur Krim Belkacem. Par qui, comment, pourquoi a-t-il été assassiné ? C’est à toutes ces questions que le journaliste Farid Alilat apporte des réponses, allant jusqu’à identifier les trois personnalités susceptibles d’avoir commandité sa mort, facilitée par un responsable de la police fédérale allemande (et ancien SS…) et probablement l’un des hommes forts du régime du roi Hassan II au Maroc, Mohamed Oufkir.

Kamel Daoud, qui signe la préface de cet ouvrage, livre cette remarque amère : « L’assassinat de Krim Belkacem confirme une des théories récurrentes à propos de ce pays : il ne chérit pas assez ses enfants. Il tue, il expulse, il traque les gens qui défendent la liberté ou même les différences. »

« J’ai demandé à Kamel Daoud de préfacer mon livre avant même de signer le contrat d’édition. Sa sensibilité et son regard m’intéressaient, et puis nous sommes de la même génération », explique Farid Alilat qui espère que, en plus de faire avancer la vérité, son livre suscitera des vocations et des ambitions afin de lever les tabous sur l’histoire contemporaine de l’Algérie. (Jeune Afrique)

