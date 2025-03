Droit de grève – Maroc : la Cour constitutionnelle a rendu son verdict

La Cour constitutionnelle a rendu sa décision affirmant que la loi organique n° 97.15, fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution, sous réserve des observations formulées concernant les articles 1, 5 et 12, a rapporté ce jeudi, le site officiel Medi1news.com.

La Cour a ordonné la transmission d’une copie de sa décision au Chef du gouvernement et sa publication au Bulletin officiel.

La Chambre des représentants avait adopté, en seconde lecture et à la majorité, le projet de loi organique définissant les conditions et modalités d’exercice du droit de grève. Le texte a été approuvé par 84 députés, tandis que 20 s’y sont opposés, sans qu’aucune abstention ne soit enregistrée.

Rappel du code 97.15 : La loi organique n° 97.15 vise à encadrer l’exercice du droit de grève en précisant ses conditions et modalités. Elle a pour objectif d’assurer un équilibre entre la protection de ce droit fondamental et la garantie du bon fonctionnement des services publics et des entreprises.

Article19.ma