Politique – Le Conseil de gouvernement prend connaissance de deux accords internationaux

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a pris connaissance de deux accords internationaux et du projet de loi relatif à l’un d’entre eux, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Il s’agit de l’accord de coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin, signé à Cotonou le 15 février 2024, et du projet de loi n° 15.24 portant approbation dudit accord, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

L’accord vise à jeter les bases et les dispositions régissant la coopération dans les domaines de la formation maritime, de la recherche scientifique et technique dans le domaine halieutique, du contrôle des activités de pêche, des industries de pêche et de transformation et du développement de l’aquaculture entre les deux pays, à travers l’élaboration et la mise en œuvre de programmes conjoints en matière de formation maritime, de promotion des expertises de leurs cadres et l’organisation de visites pédagogiques pour s’arrêter sur le système de formation maritime en vigueur dans chacun des deux pays, a-t-il ajouté.

Le deuxième accord concerne la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation entre le Maroc et l’Angola.

Il vise à renforcer et à élargir les champs de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre les deux pays en favorisant la mobilité et l’échange d’enseignants-chercheurs, en développant les compétences de ces derniers et du personnel administratif à travers des séjours de courte durée, et en échangeant les expériences et les expertises sur la création de filières de formation et la mise en place d’institutions universitaires, a précisé le ministre.

Article19.ma