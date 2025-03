Insolite : Trump transforme la Maison Blanche en “concession” Tesla pour soutenir Elon Musk (Vidéo)

Le 11 mars 2025, un événement insolite a eu lieu : la Maison Blanche a été transformée en concession Tesla, une initiative lancée par Donald Trump pour afficher son soutien à Elon Musk, alors que l’action de Tesla venait de s’effondrer en bourse.

Un geste symbolique de Trump

“Il ne peut pas être puni pour être un patriote”, a déclaré Donald Trump, se tenant aux côtés d’Elon Musk et de son fils, devant une sélection de cinq voitures Tesla, y compris le célèbre Cybertruck au design futuriste. Trump a annoncé qu’il allait acheter une Tesla, soulignant que c’était un “très bon produit” et que Musk avait été “traité de manière très injuste”.

Tesla en chute de 15% en Bourse

L’action de Tesla a chuté de plus de 15 % à la Bourse de New York, suite à une baisse des ventes et un recul général du secteur technologique. La valorisation boursière de Tesla a été divisée par deux depuis décembre.

Musk, un conseiller influent pour Trump mais source d’ennuis

Musk, conseiller influent de Trump, est un acteur clé dans l’administration, notamment pour une commission visant à réduire les dépenses de l’État fédéral. Ses prises de position continuent de susciter la controverse, notamment en raison de ses propos et de ses actions.

Musk est devenu un personnage controversé, accusé par les opposants de Trump de représenter le pouvoir derrière le trône et de menacer les régimes sociaux. Il est aussi critiqué pour certains comportements jugés inappropriés, y compris un geste interprété comme un salut nazi.

