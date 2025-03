Kiosk – Trump fait effacer des milliers de photos dans les archives du Pentagone (Télérama)

Depuis une semaine, l’armée américaine supprime ses archives en lien avec les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion. Une purge chaotique et absurde qui pourrait concerner jusqu’à cent mille photos.

Sous Donald Trump, les photos de l’armée doivent montrer patte blanche pour être conservées, et les images des femmes et des minorités sont à effacer. D’après une enquête de l’Associated Press publiée vendredi dernier, au moins vingt-six mille photos des archives numériques du Pentagone seront supprimées pour gommer toute référence aux programmes favorisant « diversité, équité et inclusion ». Pete Hegseth, ​​le secrétaire américain à la Défense (et ex-présentateur de la chaîne ultra conservatrice Fox News), avait ordonné à l’armée d’enlever toutes les publications sur le site et les réseaux sociaux valorisant les efforts de diversité dans ses rangs, à la suite du décret de Donald Trump mettant fin à ces programmes dans l’ensemble du gouvernement. La Maison-Blanche avait déclaré fin janvier que ces actions pour plus de mixité affaiblissaient « le leadership, le mérite et la cohésion des unités ».

Dans les images vouées aux oubliettes, on trouve de tout. Un groupe de militaires afro-américains en train de s’entraîner sur une base dans l’Illinois pendant la Seconde Guerre mondiale : à supprimer. Une photo prise en 2009 d’un sergent chef – qui se trouve être une femme noire – en train de se préparer à un départ en mission dans l’Asie du Sud-Est : à supprimer. Des pages Web sur les sites faisant référence aux journées et aux mois de commémorations consacrés aux femmes, aux personnes noires ou hispaniques ont été retirées.

Ce tri effarant se fait à la hâte et dans la confusion, menant à des situations complètement absurdes. L’image de l’avion qui a largué la première bombe atomique sur Hiroshima, le B-29 Enola Gay, s’est retrouvé sur la liste des photos condamnées… Pourquoi ? Parce que le mot « Gay » était donc inscrit sur le bombardier. Des photos de marines portant le nom de famille Gay faisaient partie de la base de données à supprimer. Ces contenus effacés sont des victimes collatérales, mais il est désolant de noter qu’à l’ère Trump 2.0 l’homosexualité est scrutée pour être censurée. Malheureusement sans ironie, le porte-parole du Pentagone s’est félicité auprès de l’AP du bon déroulé du nettoyage en cours, et que « dans les rares cas où le contenu retiré n’entre pas dans le champ d’application clairement défini de la directive, nous donnons des instructions en conséquence ».

Pour résister à cet effacement massif, un groupe d’une dizaine de volontaires se sont réunis au sein du projet « Data Rescue Project ». Leur mission : archiver le Web et les ressources publiques pour les transmettre aux documentalistes des universités américaines. Mais le travail est titanesque. D’après une source anonyme de l’Associated Press, la purge pourrait au final concerner jusqu’à cent mille images des archives de l’armée, qui sont loin d’être les seules dans le viseur du président américain.

