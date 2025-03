Mise au point – Le terrain qui abrite le complexe sportif Mohammed V à Casablanca n’est pas à vendre

La Wilaya de la région Casablanca-Settat a indiqué, ce mardi, qu’il « n’y a aucune intention » de céder le terrain qui abrite le complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Le statut particulier de ce complexe sportif, compte tenu de sa valeur historique, culturelle et sportive d’une grande importance, et de ce qu’il incarne comme l’une des composantes fondamentales de l’identité et de la mémoire de la ville de Casablanca et de son patrimoine historique, souligne la même source.

Par ailleurs, elle a évoqué « l’aspect juridique » lié au statut immobilier du complexe dont la propriété appartient à la Communauté de Casablanca, qui se réserve, comme le stipulent les lois et règlements en vigueur, tous les droits attachés à cette propriété.

Article19.ma