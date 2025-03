Éclairage – Musk et Trump : infortune ou plutôt imprudence ?

Tirant l’essentiel de sa fortune de sa participation dans Tesla, dont la valorisation a fondu de 900 milliards de dollars en trois mois, Elon Musk cumule les problèmes. Comme les autres, il pâtit de la fébrilité des marchés dans la « confusion » actuelle. Mais il paie aussi son engagement auprès de Donald Trump dans le « Department of governement efficiency » qui semble accaparer le patron de multiples entreprises (Tesla, X, SpaceX), relève un journal français.

Selon le site américain Axios , en coulisses: l’équipe de Trump reste confiante et agressive, et affirme qu’aucune minute n’a été perdue.

Trump et ses conseillers prennent des risques en toute connaissance de cause – et on nous dit qu’ils sont déterminés à persévérer. Ils pensent que les 50 premiers jours n’auraient pas pu se passer mieux. Un Trump enhardi s’appuie sur son instinct sur tous les fronts, dit-on.



L’équipe de Trump se soucie surtout de la base MAGA ( Make America Great Again), qui est plus que ravie du rythme et de la portée de son approche qui consiste à aller vite et à tout casser.



+ Transition ou récession ? +