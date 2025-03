Météo – Soyez vigilants: encore une semaine de pluie, de neige et de rafales de vent (DGM)

Prévisions. La Direction Générale de la Météorologie (DGM) est catégorique: les perturbations des conditions météorologiques affecteront, de lundi à dimanche, plusieurs régions du Maroc, avec des pluies abondantes, des averses orageuses et des chutes de neige sur les hauteurs. Cette situation s’accompagnera de vents forts, pouvant être localement violents.

Les premières averses ont commencé ce lundi, touchant plusieurs zones du pays, notamment Tanger, Loukkous, le Rif, le Haut et Moyen Atlas, ainsi que les plateaux phosphatiers et Oulmes. Selon la DGM, les pluies seront modérées sur les plaines du nord et du centre, le Souss et le Petit Atlas. Les régions du nord de la zone orientale et du nord-ouest des provinces du sud connaîtront des pluies légères ou des gouttes de pluie éparses.

La Direction a précisé que des alertes météo de niveau rouge et orange ont été émises, en raison de l’intensité des précipitations attendues. Après un hiver relativement sec, ces premières pluies de mars viennent combler un déficit hydrique important.

Les chutes de neige seront particulièrement présentes sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas, où les températures fraîches risquent de provoquer des phénomènes de gel et de verglas, rendant les conditions de circulation difficiles dans ces zones montagneuses. Les températures maximales varieront entre 1 et 6°C dans l’Atlas et le Rif, tandis que les autres régions connaîtront des températures plus douces, oscillant entre 13 et 20°C.

Outre les précipitations et la neige, des vents forts localement violents souffleront sur plusieurs régions, en particulier à Tanger, dans les plaines au nord d’Essaouira, le Rif, l’Atlas, ainsi que dans le sud-est et la région orientale.

Elle a rappelé que l’instabilité persistera tout au long de la semaine, avec des pluies et averses orageuses attendues sur le nord, le centre et l’Atlas, jusqu’à samedi. La neige continuera de tomber sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas et du Rif, avec des températures minimales pouvant descendre jusqu’à -1°C à 4°C dans ces zones montagneuses.

Par ailleurs, la Direction met en garde contre des rafales de vent qui pourraient perturber la circulation et les activités en extérieur.

Article19.ma