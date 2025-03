Scandale – Affaire des fils à papa Casablancais : une tempête dans une tasse de thé ?

Une affaire de « viol » surmédiatisée semble se terminer en queue de poisson ? Et pour cause, il s’agit d’une affaire devant la justice depuis 2024, suite à une plainte pour « viol » déposée par une jeune Française contre trois jeunes hommes issus de familles riches et influentes de Casablanca, dont le père de l’un des prévenus est le patron de la CGEM.

La victime vient de retirer sa plainte, après “une mûre réflexion”, et ce, sans donner plus de détails, affirment des médias locaux.

Pour rappel des faits: l’invitée française à une soirée mondaine et bien arrosée dans une villa à Casablanca s’est terminée par sa plainte devant la police. Elle a révélée avoir été « droguée et violée », alors qu’elle était dans un état second, par l’hôte de la soirée et deux de ses amis. Son compagnon marocain, venu à son secours, aurait été tabassé et jeté hors de la villa comme un intrus.

Cette affaire qui a tenu en haleine la presse au Maroc et en France, captivant l’attention des journalistes et du public pendant plusieurs semaines, semble trouver une fin “heureuse” pour les fils à papa.

In fine, au Maroc, les voies du Seigneur sont impénétrables!

Article19.ma