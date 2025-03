Insolite – Manœuvres militaires à Errachidia : que cherchent les dirigeants à Alger ?

C’est officiel. Au mois de septembre prochain, un exercice militaire conjoint maroco-français, nommé “Chergui 2025”, est programmé dans la région d’Errachidia.

De la routine, dirait l’autre. Mais cette annonce a suscité des réactions orageuses de la part de nos voisins algériens, qui ont exprimé un soi-disant « mécontentement » à cause de « la participation française » à ces manœuvres.

Et pourtant, dans le même secteur les Forces Armées Royales (FAR) ont mené des manœuvres militaires à plusieurs reprises. Le dernier en date du 1ᵉʳ au 25 mars 2022, en collaboration avec l’armée française, les FAR ont conduit l’exercice aéroterrestre “Chergui 2022” dans la région d’Errachidia. Cet exercice a impliqué environ 2 500 militaires, dont près de 200 soldats français, et a mobilisé 12 hélicoptères de combat (6 français et 6 marocains).

À cette époque, c’était silence radio à Alger.

Maintenant on peut se demander : abstraction faite de leur différend avec Emmanuel Macron, le président Tebboune & Co. sont-ils plutôt en colère car le logo de ces exercices les dérange et qu’ils n’osent le dire ouvertement ?

En fait, « Chergui » est un vent chaud et destructeur qui souffle souvent sur le Maroc, et dont le nom provient de l’arabe « chrarqīa » (رياح شرقية), signifiant « Oriental » ou « venant de l’Est ».

Et dans cet ordre d’idées, le dicton populaire nous rappelle : « Il faut rester vigilant car rien de bon ne nous parvient de l’Est ».

Les voies du Seigneur sont impénétrables !

Article19.ma