Maroc / USA – Cérémonie remarquable de la réception de 6 hélicoptères AH-64E Apach à la base aérienne de Salé

Une nouvelle étape dans cette direction a été franchie, en ce début mars 2026, avec la réception officielle à la base aérienne de Salé du premier lot de six hélicoptères AH-64E Apache fournis par les Etats-Unis.

Ont pris part à la cérémonie, Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale ; Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce ; Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget ; le Général de Corps d’Armée Mohamed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant de la Zone Sud ; le Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, commandant de la Gendarmerie Royale, le Général de Corps d’Armée Mohamed Kadih, inspecteur des Forces Royales Air, ainsi qu’une délégation américaine de haut niveau conduite par le Général Michael Langley, commandant du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), et Aimee Cutrona, chargée d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc. (Atalayar)

Article19.ma