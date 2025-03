Ukraine – Zelensky ouvre la porte aux négociations avec Poutine, après un mea culpa

Après le clash avec Donald Trump à la Maison Blanche, vendredi dernier, et la décision de Washington de suspendre « temporairement » son aide militaire à l’Ukraine, Zelensky a décidé de faire marche arrière et d’accepter, malgré lui, de s’engager sur la voie de la paix avec son ennemi juré Poutine.

Voici le message que Zelensky a publié sur le réseau social X, ce mardi :

“Je voudrais réitérer l’engagement de l’Ukraine en faveur de la paix. Aucun d’entre nous ne souhaite une guerre sans fin.

L’Ukraine est prête à venir à la table des négociations dès que possible pour rapprocher une paix durable. Personne ne souhaite plus la paix que les Ukrainiens. Mon équipe et moi sommes prêts à travailler sous la direction ferme du président Trump pour obtenir une paix durable.

Nous sommes prêts à travailler rapidement pour mettre fin à la guerre, et les premières étapes pourraient être la libération des prisonniers et une trêve dans le ciel (interdiction des missiles, des drones à longue portée, des bombes sur l’énergie et d’autres infrastructures civiles) et une trêve maritime immédiate, si la Russie fait de même. Ensuite, nous voulons passer très rapidement à toutes les étapes suivantes et travailler avec les États-Unis pour parvenir à un accord final solide.

Nous apprécions vraiment tout ce que l’Amérique a fait pour aider l’Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. Et nous nous souvenons du moment où les choses ont changé lorsque le président Trump a fourni à l’Ukraine des Javelins. Nous en sommes reconnaissants.

Notre réunion à Washington, à la Maison Blanche vendredi, ne s’est pas déroulée comme elle aurait dû l’être. Il est regrettable que les choses se soient passées ainsi. Il est temps de corriger la situation. Nous souhaitons que la coopération et la communication futures soient constructives.

En ce qui concerne l’accord sur les minéraux et la sécurité, l’Ukraine est prête à le signer à tout moment et dans le format qui lui conviendra. Nous considérons cet accord comme un pas vers une plus grande sécurité et des garanties de sécurité solides, et j’espère sincèrement qu’il fonctionnera efficacement.”

