Nécrologie – La légende de Hollywood, Gene Hackman et sa femme ont été retrouvées morts à leur domicile

La légende hollywoodienne Gene Hackman et sa femme ont été retrouvées mortes à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a annoncé la police.

Dans une déclaration à Sky News, le Shérif a affirmé : « Nous ne pensons pas qu’un acte criminel ait été un facteur dans leur décès, mais la cause exacte du décès n’a pas été déterminée pour le moment. »

Hackman a remporté un Oscar pour un rôle principal dans The French Connection, un film d’action de William Friedkin de 1971, et un autre pour le meilleur acteur dans un second rôle dans le western de Clint Eastwood de 1992, Unforgiven.

Il était également connu pour avoir joué Lex Luthor dans les films Superman de la fin des années 1970 et 1980.

Ses rôles dans le thriller mystérieux de Francis Ford Coppola, The Conversation, et dans le drame historique Mississippi Burning, où il incarnait un agent du FBI aux côtés de Willem Dafoe, ont contribué à consolider sa carrière comme l’un des plus grands d’Hollywood.

L’ancien Marine américain est apparu dans plus de 80 films, ainsi qu’à la télévision et sur scène, au cours d’une longue carrière qui a débuté au début des années 1960.

Il a obtenu sa première nomination aux Oscars pour son rôle marquant en tant que frère du braqueur de banque Clyde Barrow dans Bonnie and Clyde en 1967.

On se souvient également de lui pour avoir joué le capitaine Frank Ramsey aux côtés de Denzel Washington dans le thriller Crimson Tide de 1995.

Il a joué aux côtés de Denzel Washington dans Crimson Tide. Photo : Richard Foreman/THA/Shutterstock

Au début des années 2000, il incarne un patriarche excentrique dans Les Royal Tenenbaums de Wes Anderson.

La dernière apparition au cinéma de Hackman a eu lieu en 2004, Welcome to Mooseport, après quoi il a pris sa retraite d’acteur et a commencé à co-écrire des romans d’aventures avec son ami et archéologue sous-marin Daniel Lenihan.

« C’est très relaxant pour moi », a déclaré Hackman à Empire Magazine en 2020. « Je ne me considère pas comme un grand écrivain, mais j’apprécie vraiment le processus. »

Michael Caine a vénéré Hackman comme « l’un des plus grands acteurs » qu’il ait connu en lui remettant le prix Cecil B DeMille en 2003.

« Il pourrait jouer n’importe qui », dit-on.

Arakawa était un pianiste classique. Le couple s’est marié en 1991 et vivait à l’extérieur de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Hackman a eu trois enfants, Christopher, Elizabeth Jean et Leslie Anne, avec sa défunte ex-femme, Faye Maltese, décédée en 2017.

