Actualité – M. Ouahbi tient une série d’entretiens à Genève, en marge des travaux du Segment de Haut niveau de la 58ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a tenu, mardi à Genève, en marge des travaux du Segment de Haut niveau de la 58ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, une série d’entretiens bilatéraux axés sur l’examen de plusieurs questions d’intérêt commun dans le domaine des droits de l’Homme et le renforcement de la coopération bilatérale en la matière.

Le ministre a ainsi tenu une rencontre avec M. Thomas Gürber, chef de la division ONU et Secrétaire d’État suppléant du ministère suisse des Affaires étrangères, lors de laquelle le vote par le Maroc en faveur d’un moratoire universel sur l’application de la peine de mort a été salué.

Les deux responsables ont discuté de la possibilité de la tenue au Maroc d’un colloque international sur l’abolition de cette peine, et du processus de révision du Code de la famille, saluant les principes qui y sont inscrits et qui consacrent l’égalité des sexes et les droits de l’enfant, en plus de la disposition relative à la valorisation du travail domestique.

La rencontre a été l’occasion d’échanger l’expertise et les expériences respectives, tout en mettant en évidence les réformes relatives au Code pénal et la loi sur les peines alternatives.

Lors d’une entrevue avec M. Sidi Ahmed Bennane, Commissaire aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile de la Mauritanie, les deux parties ont passé en revue la révision du Code de la famille et examiné les moyens de conclure un mémorandum d’entente visant à partager l’expérience marocaine avec la Mauritanie en matière des droits de l’Homme et la formation dans ce domaine.

Le ministre s’est également entretenu avec Mme Hala bint Mazyad Al-Tuwaijri, présidente de la Commission des droits de l’homme du Royaume d’Arabie saoudite, avec laquelle il a échangé les vues sur les Codes de la famille des deux pays.

Les efforts déployés par le Royaume dans la protection des droits de l’enfant et les acquis enregistrés en matière de mariage des mineures, ainsi que les peines alternatives et les expériences des deux pays dans ce domaine ont été au menu des discussions.

Au cours de l’entretien avec Mme Isabelle Rome, Ambassadeur pour les droits de l’Homme de la France, le vote du Maroc en faveur du moratoire sur l’application de la peine de mort et la valorisation des acquis en matière de protection des droits des travailleurs domestiques ont été salués.

Les deux responsables ont également discuté de la question du partage des biens acquis lors du mariage, soulignant l’importance de poursuivre les échanges des expériences sur les questions d’intérêt commun en matière des droits de l’Homme.

M. Ouahbi conduit une délégation marocaine aux travaux de la 58è session du CDH (24 février – 04 avril), comprenant des représentants de plusieurs départements gouvernementaux et institutions concernés.

Lors de sa pariticipation au segment de haut niveau de la session, qui se tient cette semaine, le ministre a notamment prononcé la Déclaration du Maroc en session plénière et est intervenu lors d’un Panel de haut niveau sous le thème ”Réseau international des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration de rapports et de suivi (MNMRS), organisé par le Maroc en partenariat avec le Portugal et le Paraguay.

