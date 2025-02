Vidéo – Depuis Genève, M. Ouahbi plaide pour « l’institutionnalisation » du Réseau international des mécanismes nationaux

S’exprimant lors de l’ouverture de la réunion de haut niveau consacrée à ce réseau, organisée ce mardi 25 février en marge de la 58ᵉ session du Conseil des droits de l’homme à Genève, le ministre de la Justice, M. Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice a insisté sur l’importance d’accompagner et de consolider ces mécanismes.

« Le Maroc a réaffirmé la nécessité de renforcer les efforts liés au Réseau international des mécanismes nationaux pour la mise en œuvre, l’établissement des rapports et le suivi en matière de droits de l’homme », a-t-il souligné.

Il a expliqué leur rôle essentiel dans l’interaction efficace avec le système international des droits de l’homme et leur contribution à la traduction des engagements internationaux en politiques et actions concrètes au niveau national.

M. Ouahbi a plaidé pour l’institutionnalisation du Réseau international des mécanismes nationaux, en encourageant une plus grande adhésion des États à cette initiative pionnière et en élaborant un plan d’action clair. Ce dernier sera présenté lors de la troisième conférence internationale des mécanismes nationaux.

Le ministre a également mis en avant l’importance de la promotion du Cadre d’orientation de Marrakech, qui constitue une référence internationale unifiée pour encourager et soutenir la création et le renforcement des mécanismes nationaux.

Il a, en outre, souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de la résolution 33/51 du Conseil des droits de l’homme, notamment en contribuant au pôle virtuel de connaissances dédié aux mécanismes nationaux, destiné à faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

Un engagement issu de la Déclaration de Marrakech 2022

Le Maroc considère que la création du Réseau international des mécanismes nationaux répond aux recommandations de la Déclaration de Marrakech adoptée en 2022. Dans cette optique, les mécanismes nationaux du Maroc, du Paraguay et du Portugal ont conjointement élaboré le cadre de référence du réseau et mis en place une plateforme permettant aux États désireux d’établir ou de renforcer leurs propres mécanismes de bénéficier d’un accompagnement adapté. M. Ouahbi a rappelé l’engagement du Maroc en faveur de cette initiative, concrétisé par la création officielle du réseau en 2024 à travers l’adoption de la Déclaration d’Asuncion.

Cette étape majeure, selon lui, marque « une avancée significative vers l’institutionnalisation de la coopération internationale dans ce domaine, en faveur d’une interaction plus efficace entre les États et les systèmes régionaux et internationaux des droits de l’homme, ainsi que d’une meilleure mise en œuvre des engagements et recommandations internationaux ».

Le Maroc, acteur clé dans la coordination du réseau Le Maroc ambitionne de renforcer le dialogue et la coordination autour des mécanismes nationaux et de tirer profit des expériences internationales réussies en matière d’établissement des rapports et de suivi des recommandations.

Il assure également un rôle de coordination des travaux du réseau aux côtés du Paraguay et du Portugal, dans le cadre d’un comité exécutif chargé de son pilotage et de la mise en œuvre de ses programmes. Dans cette perspective, M. Ouahbi a rappelé que le Maroc, en collaboration avec les autres membres du comité exécutif, s’emploie activement à faciliter le fonctionnement du réseau.

Il a notamment mis en lumière le rôle de la Délégation interministérielle aux droits de l’homme dans l’organisation de la 10ᵉ édition du Dialogue sur les droits de l’homme, tenue à Marrakech en octobre 2024 – une première en dehors de la Suisse.

Promouvoir la coopération multilatérale entre ses 24 membres

Cette rencontre a abouti à l’adoption du Cadre d’orientation de Marrakech, un document de référence international sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés en matière de création et de développement de mécanismes nationaux efficaces.

Le ministre a salué l’implication du Paraguay et du Portugal, membres du comité exécutif du réseau, ainsi que l’ensemble des pays participants, pour leur travail acharné ayant permis de concrétiser cette initiative collective. Il a également exprimé sa reconnaissance au Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour son appui continu en faveur de l’institutionnalisation et du renforcement de l’interaction des États avec le système international des droits de l’homme.

À noter que le Maroc, lors de la 4ᵉ session de l’Examen périodique universel, a présenté des recommandations visant à adopter le Cadre d’orientation de Marrakech comme référence dans le processus de création des mécanismes nationaux.

Par ailleurs, à travers la Délégation interministérielle aux droits de l’homme, le pays s’emploie à faciliter le programme de travail du réseau, à promouvoir la coopération multilatérale entre ses 24 membres et à fournir une plateforme institutionnelle favorisant le dialogue et la collaboration internationale en matière de droits de l’homme.

