Flash – Le Pharaon de Maroc Telecom a été remplacé par Mohammed Benchaâboun

Le groupe Maroc Telecom vient d’annoncer, ce mardi, la nomination de Mohammed Benchaâboun en tant que nouveau président du Directoire, succédant à Abdeslam Ahizoune, qui occupait ce poste depuis près d’un quart de siècle.

« Le Conseil de surveillance a pris acte de l’expiration des mandats des membres du directoire au 1er mars 2025 et a décidé de nommer, pour un mandat de deux années, soit jusqu’au 1er mars 2027, Monsieur Mohammed Benchaâboun en qualité de président du directoire, en remplacement de Monsieur Abdeslam Ahizoune », selon un communiqué de Maroc Telecom.

Cette nomination « jouera un rôle déterminant dans le développement stratégique global des activités du groupe Maroc Telecom », ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le Conseil de surveillance a également décidé de reconduire, pour deux années supplémentaires, le mandat des autres membres du directoire, à savoir Brahim Boudaoud, Hassan Rachad, François Vitte et Abdelkader Maamar.

À noter, avec l’arrivée de Benchâaboun, banquier de profession et ex ambassadeur du Maroc à Paris, c’est « une page qui est tournée et une autre qui s’ouvre » dans l’histoire de la gestion de l’opérateur historique Maroc Telecom, affirme-t-on.

Article19.ma