Maroc – Mme Bouayach appelle les médias à « un engagement déterminé » pour contribuer à l’ancrage des concepts juridiques relatifs à l’immigration

La présidente du Conseil national des droits de l’homme a lancé, depuis Rabat, un vibrant appel aux acteurs médiatiques et aux journalistes pour renforcer leur implication.

Elle insiste sur la nécessité d’une mobilisation accrue et efficace afin d’influencer durablement l’opinion publique et de consolider les principes juridiques liés à la question migratoire.

Cet appel intervient dans le cadre de l’ouverture d’une session de formation destinée aux cadres chargés de l’application de la loi, sur le thème « Les droits des personnes en situation d’immigration : les engagements internationaux du Royaume du Maroc et le cadre national de protection ».

Il s’agit de la première formation de ce type, organisée en partenariat entre le Conseil national des droits de l’homme et la Direction générale de la sécurité nationale. Mme Bouayach a par ailleurs souligné que les concepts utilisés dans le débat public et médiatique reflètent parfois des contradictions ou des positions opposées, rendant plus difficile la compréhension d’une réalité socio-légale complexe.

+ Une presse engagée et rigoureuse dans la diffusion de la culture des droits humains et plus particulièrement des migrantes et migrants +

Dans certains cas isolés, ces discours peuvent même contribuer à l’enracinement de stéréotypes, voire à la stigmatisation et à l’atteinte de droits légitimes.

Réaffirmant l’importance d’une presse engagée et rigoureuse dans la diffusion de la culture des droits de l’homme – et plus particulièrement des droits des migrantes et migrants –, la présidente du Conseil a mis en exergue la disponibilité constante de l’institution pour soutenir et accompagner les initiatives dans ce domaine, qu’elles soient civiles ou médiatiques.

Il est à noter que le Conseil national des droits de l’homme et la Direction générale de la sécurité nationale consacrent cette semaine à la formation d’officiers spécialisés dans le domaine de l’immigration et des droits des migrants.

Ce dispositif fait suite à une série d’ateliers précédents, axés sur la prévention de la torture, dans le cadre d’un partenariat établi en septembre 2022 entre le Directeur général de la sécurité nationale – en collaboration avec les autorités nationales – et la présidente du Conseil national des droits de l’homme.

Ce partenariat unique, réunissant plusieurs acteurs et partenaires internationaux, se distingue par son importance et sa priorité parmi les meilleures pratiques, tant à l’échelle continentale qu’internationale, pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Article19.ma