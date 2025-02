Vidéo – Le BCIJ dévoile les dessous du « plan terroriste » des 12 membres de DAECH visant la stabilité du Maroc

M. Habboub Cherkaoui, Directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a dévoilé, lundi à Salé lors d’une conférence de presse , que sur la base d’informations précises fournies par les services de la DGST, le Maroc a mis en échec « un plan terroriste d’une extrême gravité » visant le royaume, sur instigation directe d’un haut dirigeant de Daech opérant dans la région du Sahel, dénommé “Abderrahmane Sahraoui” (de nationalité libyenne).

Les investigations et le suivi des activités de cette cellule terroriste, baptisée par ses membres “Les Lions de la Khilafa au Maghreb Al Aqsa” (Maroc) ont duré plus d’une année, ayant abouti à l’arrestation de 12 membres dans les villes de Laâyoune, Casablanca, Fès, Taounate, Tanger, Azemmour, Guercif, Oulad Teïma et Tamansourt (banlieue de Rabat), lesquelles ont effectué récemment des repérages pour identifier des cibles potentielles dans plusieurs villes marocaines, a-t-il précisé.

Verbatim :

« Les perquisitions et fouilles menées dans le cadre de cette opération ont permis, dans un premier temps, de saisir un grand nombre d’équipements et de matériaux entrant dans la préparation d’un projet terroriste imminent et de grande envergure, notamment des engins explosifs prêts à être actionnés, des substances suspectes entrant dans la confection des explosifs, ainsi que des armes blanches. Les investigations techniques préliminaires ont révélé que certains membres de cette cellule, chargés de la coordination, détenaient des coordonnées GPS et des adresses spécifiques liées à une cache d’armes et de munitions destinées aux membres du groupe pour exécuter leurs plans macabres.

Cette cache est située dans la province d’Errachidia, précisément sur la rive orientale de “Oued Guir” à “Tel Mzil”, dans la commune et circonscription de “Oued N’aam”, située à la région de “Boudnib”, sur le tracé frontalier dans l’Oriental.

Les opérations de repérage cartographiques et de ratissage ont révélé que cette cache se trouve au pied d’un relief rocheux difficile d’accès, nécessitant le déploiement de moyens logistiques adaptés et l’activation du protocole de sécurité et de sûreté applicable aux menaces terroristes, ainsi que la mobilisation des unités cynophiles spécialisées dans la détection d’explosifs, des dispositifs et des robots de détection de métaux et des substances suspectes, ainsi qu’un système de balayage par rayons X.

Les opérations de fouille et de ratissage, ayant duré trois heures environ, ont permis de découvrir une cargaison d’armes et de munitions enfouie dans un endroit isolé au pied du relief rocheux. Les armes saisies dans le cadre de cette opération comprennent deux fusils d’assaut de type Kalachnikov avec deux chargeurs, deux fusils de chasse, dix pistolets de différents calibres, ainsi qu’une importante quantité de cartouches et de munitions de divers calibres, emballées dans des sacs en plastique et des journaux imprimés au Mali, parmi lesquels figurent des hebdomadaires datés du 15 et 27 janvier 2025.

L’expertise balistique effectuée par des experts de l’institut des sciences forensiques de la sûreté nationale a établi que ces armes sont en bon état de fonctionnement et que leurs numéros de série ont été intentionnellement effacés afin de cacher leur origine. De plus, les canons de certaines d’entre elles ont été coupés pour faciliter leur dissimulation et leur transport. Le préfet de police

Les investigations menées jusqu’à cette phase de l’enquête indiquent que les armes et les équipements saisis ont été fournis et expédiés par un haut responsable « DAECH » dans la région du Sahel, chargé des relations extérieures, en relation avec des réseaux de contrebande. Mesdames et Messieurs, Après ce rappel concis des circonstances entourant le démantèlement de cette cellule terroriste, voici ses ramifications avec les organisations terroristes évoluant au Sahel :

Caractéristiques de la cellule démantelée :

Le nombre des suspects arrêtés a atteint, jusqu’à ce stade de l’enquête, 12 personnes âgées entre 18 et 40 ans.

1 – Concernant le profil des personnes arrêtées, il a été permis de relever que huit d’entre eux n’ont pas dépassé le niveau secondaire, trois ont un niveau primaire, alors qu’un seul a atteint la première année universitaire. Sur le plan social, seulement deux membres sont mariés et comptent des enfants, tandis que leurs situations professionnelles sont similaires ; la majorité exerçant des métiers modestes et occasionnels.

2 – Le télé-guidage du terrorisme à distance et la persistance des menaces provenant du Sahel notamment par “Al-Qaïda” et “Daech” : Le traitement préliminaire de cette affaire a permis de relever que les membres de cette cellule terroriste étaient étroitement liés à des opérationnels du “Comité des opérations extérieures” relevant de la branche sahélienne de “Daech”, de son ex-émir Adnan Abou Walid Al-Sahraoui (décédé).

Les mêmes investigations revenant que le projet terroriste des membres de cette cellule a reçu la bénédiction de cette branche Sahélienne , en effet, ils ont reçu récemment un enregistrement video les incitant à passer à l’action, ce qui renseigne sur le passage imminent à la phase d’execution d’opérations malveillantes.

La dangerosité de cette cellule ne réside pas uniquement dans la multitude des cibles arrêtées, mais aussi dans le fait qu’elle s’inscrit dans un projet de la Wilaya de « DAECH » au Sahel, de mettre sur pied une branche au royaume ; constat confirme par le procédé de gestion de cette cellule par le «comité des opérations extérieures» de la branche Sahélienne ayant instruit aux membres de la structure démantelée de constituer un comité restreint pour coordonner avec lui les plans terroristes, leur execution et la transmission des ordres aux autres elements.

Il est à souligner que si toutes les tentatives d’Al-Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), des groupes qui en sont issus ou affiliés à «DAECH » ont échoué à s’implanter au maroc, le démantèlement de cette cellule, a quelques semaines de la neutralisation de la cellule des «trois frères» à Had Soualem » (banlieue de Casablanca), confirme que le royaume du Maroc reste une cible prioritaire dans l’agenda de tous les groupes terroristes actifs dans la region du Sahel.

Pour rappel, le début des années 2000, les services de sécurité marocaine étaient les premiers à alerter la communauté internationale sur l’importance stratégique du continent africain dans l’agenda d’ »Al-Qaeda « , matrice de tous les groupes terroristes actuels ayant contribué à la situation chaotique sévissant dans de nombreux pays Saheliens ; raison pour laquelle les services marocains sont restés en état d’alerte maximale pour anticiper, contrer et avorter toute menace provenant des groupes terroristes, qui comptent des liens avérés avec des milices séparatistes et des réseaux du crime organisé dans la région.

Dans ce contexte, rappelons que les services de sécurité marocains ont démantelé plus de 40 cellules ayant des liens directs avec les organisations terroristes de la région du Sahel et de l’Afrique subsaharienne, dont certaines étaient spécialisées dans l’envoi de combattants marocains dans la perspective de bénéficier de formations paramilitaires, avant leur retour au pays pour commettre des actes terroristes, alors que d’autres opéraient sous le contrôle direct des «émirs de guerre» affiliés à ces organisations.

À titre d’exemple, la cellule terroriste démantelée en décembre 2005 à Tanger, dirigée par le dénommé «Ibrahim», avait des ramifications en espagne ainsi qu’avec l’ex-GSPC ayant évolué alors à la zone Sahelo-saharienne. Les enquêtes ont révélé que son emir avait séjourné pendant deux mois dans un camp d’entraînement de ce groupe au Mali, avant de se voir confier la mission de créer une base logistique et humaine pour préparer une série d’attentats au Maroc avec le soutien d’un expert en explosifs Maghrébin.

La découverte de la cache d’armes dans la région Errachidia rappelle la cellule d' »Amgala », liée à Al Qaeda au Maghreb islamique (AQMI) démantelée en janvier 2011. cette cellule disposait aussi d’un dépôt d’armes lourdes situe a 220 km de laayoune, accessible uniquement via le système de géolocalisation, fourni alors un un seul individu, suivant le meme procédé adopté par la présente structure, ce qui constitue un point commun entre les deux cellules, en plus du procédé de leur gestion à distance. À titre de rappel, la cellule d’Amgala était dirigée depuis le Mali par l’ancien cadre marocaines d’AQMI, Nouredine el Youbi (décédé).

Si l’enquête se poursuit pour déterminer d’éventuels liens supplémentaires des membres de cette cellule et révéler ses ramifications transfrontalières potentielles, il est essentiel de souligner que cette opération sécuritaire confirme la tendance des branches africaines de « DAECH » et consorts à internationaliser leurs activités, à travers la relance des opérations extérieures sous la houlette de la matrice mère. Cela s’illustre d’ailleurs par la présence, au sein de leurs rangs, d’un grand nombre de combattants étrangers de diverses nationalités, comme l’a démontré l’attaque menée, le 31 décembre 2024, par la branche somalienne de « DAECH »contre les forces armées du Puntland, exécutée, exclusivement, par les combattants étrangers, dont deux kamikazes marocains ayant péri lors de l’opération.

La region du Sahel et de l’Afrique subsaharienne est considérée actuellement comme étant le theatre d’activités intenses des groupes terroristes, qui profitent de plusieurs facteurs favorables a leur survie dont les conflits ethniques et tribaux, l’instabilité politique, l’étendue des territoires, les difficultés des États de la region a asseoir leur autorité, ainsi que la convergence des activités de ces groupes terroristes avec celles des bandes criminelles. Cette situation constitue une menace réelle pour les pays de l’Afrique du nord, ainsi que pour les États européens, dans un contexte ou les dirigeants terroristes cherchent a démontrer leur capacité à s’adapter aux évolutions et aux revers subis dans certaines zones sous leur influence.

Combinaison des menaces terroristes exogènes et endogènes pesant sur le royaume :

Le démantèlement de cette cellule, peu de temps après la neutralisation de celle des «trois frères» à Has Soualem, marquées toutes les deux par l’influence externe en termes de recrutement, d’endoctrinement idéologique et opérationnel, montre concrètement que le Maroc fait face simultanément a des menaces terroristes externes et internes.

Cela se traduit par l’implication d’éléments locaux dans l’agenda expansionniste des organisations terroristes actives dans la region du Sahel au prejudice du royaume. Il convient de souligner que les organisations terroristes ne cachent pas, à travers leurs plateformes de propagande, leur volonté de cibler le Maroc, sous divers prétextes pour pousser leurs sympathisants à s’engager dans des opérations de représailles sur le territoire national contre des cibles locales et étrangères.

Pour relier le passé de ces menaces externes au présent, il sied de rappeler la sortie médiatique de l’ancien émir d’AQMI Abdelmalek Droukdel, le 9 mai 2007, et le communiqué du « Commandement général d’Al-Qaïda » du 18 novembre 2023, ainsi que les communiqués de » DAECH » qui ciblent explicitement le Maroc. L’implication d’éléments étrangers dans des projets terroristes ciblant le royaume, comme dans le cas de cette cellule dirigée à distance par le cadre de « l’État islamique au Sahel » et responsable au sein du « Comité des opérations extérieures » nommé Abderrahmane Sahraoui, n’est pas nouvelle. En effet, l’expérience marocaine regorge d’exemples illustrant l’acharnement des groupes terroristes à vouloir cibler le Maroc. On se rappelle, notamment, le cas de l’émissaire maghrébin de « DAECH » envoyé au Maroc, arrêté en janvier 2015 dans la région de « Beni Drar » près d’Oujda. Ce dernier était en possession de grandes quantités de produits chimiques utilisables dans la fabrication des explosifs, ainsi que de pistolets et d’équipements de communication.

Dans le même contexte, il ressort que les éléments locaux n’ayant pas pu rejoindre les camps de « DAECH » en Afrique n’hésitent pas à planifier des actes terroristes au Maroc, en exécution des appels des dirigeants de cette organisation terroriste qui incitent ses partisans à cibler des objectifs traditionnels par tout moyen possible, à l’instar des membres de la cellule terroriste impliqués dans l’assassinat d’un policier à la périphérie de Casablanca en mars 2023, lesquels avaient agi après avoir échoué à rejoindre leurs acolytes au sein de la branche somalienne de « DAECH ».

Au-delà des nombreuses cellules démantelées entre 2008 et 2010, qui planifiaient des attaques au Maroc, il faut retenir que la présence de cadres marocains au sein des groupes terroristes actifs au Sahel africain, qu’ils soient liés à Al-Qaïda ou à Daech (comme Nouredine El Youbi, Ali Maychou ou Mohamed Lemkhentar, tous décédés), accroît le niveau de menace provenant de cette région, dès lors que ces derniers scrutent l’opportunité d’étendre l’activisme de leurs groupes à l’intérieur du royaume.

Cette réalité augure de scénarios futurs tout aussi dangereux, compte tenu de l’attractivité croissante des idéologies terroristes sur les milieux radicaux locaux et de la capacité des groupes terroristes au Sahel, notamment ceux affiliés à « Daech », à recruter.

En effet, malgré les efforts déployés contre les réseaux d’acheminement de combattants, à l’image de la cellule démantelée les 29 et 30 janvier 2024, entre Casablanca, Inezgane, Tanger et Beni Mellal, plus de 130 combattants marocains ont réussi à rejoindre les branches de ce groupe au Sahel, en Afrique de l’Ouest et en Corne de l’Afrique ; certains étant chargés de comités importants, notamment ceux liés aux opérations extérieures.

Mesdames et Messieurs Tels sont les principales caractéristiques de la cellule démantelée et ses interconnexions avec les groupes terroristes au Sahel, qui constituent une menace pour la région globalement.

Le démantèlement de cette cellule vient une fois encore confirmer l’image du Maroc en tant que modèle en matière de vigilance sécuritaire et d’efficacité dans la préservation de sa sûreté intérieure, au même titre que de la stabilité de son environnement régional et international. »

Article19.ma