Maroc / France – Akhannouch présent aux côtés du président français Emmanuel Macron à l’inauguration officielle du SIA de Paris, où le Maroc est invité d’honneur

Le Président français, Emmanuel Macron, a inauguré, samedi matin à Paris, le Salon international de l’Agriculture (SIA), en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

A cette occasion, le Président français et M. Akhannouch ont coupé le ruban symbolisant l’inauguration officielle du Salon, auquel le Maroc est le premier pays étranger invité d’honneur, en présence d’une grande délégation marocaine, composée notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, de l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail, de nombreux opérateurs du secteur agricole national, ainsi que de membres du gouvernement français.

M. Akhannouch a, par la suite, signé le livre d’or du SIA.

S’inscrivant dans un contexte de relations exceptionnelles entre les deux pays, la mise à l’honneur du Maroc lors de l’édition 2025 du SIA (22 février-2 mars) met en lumière la singularité du partenariat franco-marocain.

Elle constitue aussi un hommage exceptionnel au Royaume, devenu aujourd’hui un modèle régional et continental de l’agriculture intelligente et durable.

Au cœur du Salon, le Royaume disposera d’un grand pavillon de 476 m², vitrine de la richesse et de la diversité de son agriculture.

Organisée sous le signe “Une fierté française”, la 61ème édition du SIA accueillera plus de 600.000 visiteurs. Quelque 4.000 animaux y seront exposés et 1.000 exposants seront présents sur une superficie de 16 hectares où seront installés 9 pavillons.

La mise à l’honneur du Royaume au SIA trouve aussi un écho dans un événement à venir : En avril prochain, la France sera, à son tour, le pays invité d’honneur du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) de Meknès.

Il s’agit là d’un symbole fort de la complémentarité entre les deux pays, qui dépasse le cadre des échanges commerciaux pour s’étendre aux défis majeurs du secteur, tels que la sécurité alimentaire, la gestion des ressources hydriques et l’innovation agricole.

Article19.ma