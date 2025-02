Actualité – Création à Fès du réseau islamique des autorités de protection des données à ‎caractère personnel, le Maroc président

La présidence du réseau islamique des autorités de protection des données à caractère ‎personnel, créée mercredi à Fès, a été confiée au Maroc en la personne de Omar Seghrouchni, ‎président de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à caractère ‎Personnel (CNDP).

‎ L’annonce a été faite au terme de la réunion constitutive de ce réseau organisée, les 18 et 19 ‎février dans la capitale spirituelle du Royaume, avec la participation des représentants d’autorités de ‎protection des données à caractère personnel de plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et du Maghreb ‎adhérents à l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) et en présence d’Ana Brian Nougrères, ‎Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à la vie privée.‎

La réunion a décidé, également, de confier à la Turquie le secrétariat permanent de cette ‎instance.‎ Dans une déclaration à la MAP, le président de la CNDP a indiqué que la réunion constitutive ‎de ce réseau fait suite à la rencontre tenue l’année dernière à Istanbul et qui a convenu de ‎l’organisation d’une assemblée constitutive à Fès.‎

Il a ajouté que cette assemblée a été l’occasion de s’atteler à choisir le nom du réseau et de ‎concevoir son logo en engageant une réflexion sur les éléments constitutifs de la charte et les aspects ‎liés aux groupes de travail qui seront mis en place.

+ Pour le renforcement de la ‎coopération entre pays participants +

‎ M. Seghrouchni a mis l’accent sur la participation « qualitative » et « importante » ainsi que « le ‎sérieux » qui a marqué cette assemblée constitutive laquelle a permis de parvenir à un « consensus » sur ‎certains points en suspens.‎ La constitution de ce réseau s’est faite à Fès avec une présence africaine, maghrébine et ‎asiatique, a-t-il dit.

Il a ajouté que les échanges vont être élargis dans les jours qui viennent en ‎distanciel avec les autres pays.‎ Et de faire savoir que le réseau « n’a pas été formé par les pays de l’OCI mais par les autorités ‎de protection des données à caractère personnel de ces pays, sachant que les Etats de ce groupement ‎régional ne disposent pas tous d’une autorité de protection de ces données ou d’une législation ‎régissant ce domaine ».‎

Le président de l’Autorité malienne de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), ‎Mamoudou Samassekou a remercié la CNDP et le Royaume du Maroc pour la qualité de l’accueil et ‎les conditions exceptionnelles de travail, saluant les efforts fournis par le Royaume pour que le ‎réseau voit le jour.‎

Outre la présidence et le secrétariat général, la réunion a permis de désigner les membres du ‎comité exécutif qui sont au nombre de neuf, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il s’agit de quatre membres ‎pour l’Afrique, trois pour l’Asie et deux pour l’Europe et l’Amérique.‎

La rencontre de Fès, qui fait suite à la réunion organisée l’année dernière à Istanbul, en ‎Turquie, a traité de plusieurs sujets en lien avec la protection des données à caractère personnel dans ‎l’ère de l’IA et la digitalisation.‎

La réunion était l’occasion également d’examiner les moyens pour le renforcement de la ‎coopération entre les pays participants pour une meilleure approche en matière de circulation de ces ‎données dans le respect des valeurs et des droits de l’Homme et des aspects économiques.‎

Article19.ma