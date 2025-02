Diplomatie – Ouverture à Rabat du 2ème Forum des présidents des Commissions des AE des parlements africains

À Rabat, les travaux de la deuxième édition du Forum des présidents des Commissions des Affaires étrangères des parlements africains se sont ouverts, jeudi au siège de la Chambre des représentants, sous le thème “Vers la mise en place de fondements durables pour la stabilité et la sécurité en Afrique”.

La séance d’ouverture de ce Forum, qui connaît la participation des représentants d’une quarantaine de pays africains, a été marquée par les allocutions du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de la présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques, des Affaires de la migration et des Marocains résidant à l’étranger, Salma Benaziz.

Organisée par la Chambre des représentants, cette édition, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération et de la coordination des efforts des parlements africains afin de relever les défis auxquels le continent est confronté, reflète la volonté du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de renforcer la coopération et la solidarité à l’échelle africaine.

+ Médiation et coexistence : Construire une Afrique résiliente aux conflits +

Le Forum sera l’occasion pour les participants de renforcer la coordination, le dialogue et la concertation entre les commissions des Affaires étrangères des parlements africains, sur les questions de la paix et de la sécurité, à travers deux axes principaux.

Le premier axe porte sur “Médiation et coexistence : Construire une Afrique résiliente aux conflits”, tandis que le second traite “L’Intégration économique et corridors de développement : une réponse aux défis de la paix en Afrique”.

Pour rappel, la Chambre des représentants avait abrité, en juillet 2023, la première réunion des présidents des Commissions des Affaires étrangères des parlements africains sous le thème : “La coopération parlementaire africaine dans le contexte des défis actuels”, sanctionnée par une Déclaration finale.

Dans cette Déclaration, les participants avaient souligné l’unité et l’intégration du continent africain et leur engagement en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États africains, ainsi que de la promotion de la coopération parlementaire africaine afin de promouvoir le développement durable et de relever les multiples défis mondiaux.

