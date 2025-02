Actualité – Jordanie: Mme Seghrouchni souligne les progrès du Maroc dans le domaine de la technologie numérique et de l’IA

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a mis en avant, mercredi à la Mer Morte (Jordanie), les progrès réalisés par le Maroc dans la mise en œuvre des chantiers et programmes nationaux de transformation numérique.

S’exprimant à l’ouverture de l’Assemblée générale de l’Organisation de la coopération numérique (DCO), la ministre a présenté les grandes lignes de l’expérience du Maroc dans les domaines numérique, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité, réitérant le soutien du Royaume à l’agenda 2025-2028 de la DCO, qui vise à assurer la prospérité numérique pour tous à travers l’accélération de la croissance inclusive de l’économie numérique. Elle a fait part de la détermination du Maroc à poursuivre la mise en œuvre de cette transformation numérique, qui favorisera l’innovation et le développement inclusif et contribuera à établir une coopération numérique mondiale.

La ministre a ajouté que la Stratégie nationale “Maroc Digital 2030” vise à favoriser l’essor de l’économie numérique en proposant des solutions numériques conçues par des jeunes talents hautement qualifiés, outre la mise en place de services publics pour faciliter l’accès à l’administration, la numérisation de l’administration publique, le développement de l’économie numérique et le soutien aux start-ups du domaine, notant que cette stratégie comprend également l’amélioration des indicateurs des services, le développement des exportations numériques et de l’Internet et la promotion de la souveraineté numérique.

+ Plus de 17 milliards DH en 2024 +

Par ailleurs, Mme Seghrouchni a mis en avant la nécessité de valoriser le capital humain œuvrant dans ce domaine vital, notant que des programmes ont été mis en place pour poursuivre la dynamique d’innovation technologique et répondre aux besoins du marché de travail dans ce secteur.

Elle a, dans ce sens, rappelé que son département a lancé d’importantes initiatives visant à attirer les fonds d’investissement internationaux à travers des projets de développement de start-ups et de l’offshoring, lesquelles ont été couronnées de grand succès en attirant en 2024 de plus de 17 milliards de dirhams (MMDH).

Le Maroc est engagé dans une coordination étroite avec la DCO et les États membres en vue de faire progresser la transformation numérique axée sur l’IA et d’assurer une économie numérique responsable, inclusive et durable, a-t-elle dit, exprimant la détermination du Royaume à s’engager dans une importante coopération pour ériger l’IA en un catalyseur de flexibilité économique et de prospérité sociale pour les pays membres de l’Organisation. Outre l’adoption de l’agenda 2025-2028 de la DCO, cette 4e Assemblée générale a connu le lancement de nouvelles initiatives dans le domaine de la coopération numérique, afin de réduire la fracture numérique mondiale.

Les pays membres ont souligné, dans la Déclaration finale sanctionnant les travaux de l’AG, leur engagement à contribuer à la construction d’une économie numérique globale et durable, et adopté une résolution permettant l’élargissement de l’Organisation. Au cours de cette Assemblée générale, le Royaume a été élu membre du Comité exécutif de la DCO au titre de 2025.

