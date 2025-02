Verbatim – Extraits du discours de Mme Rachida Dati sur l’objectif de sa visite au Maroc

Rabat, 18 février – « Mon déplacement s’inscrit évidemment dans la continuité de la visite d’État du Président de la République, Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En présence de nos chefs d’État, nous avions signé avec Monsieur le Ministre deux accords de coopération culturelle.

Ces documents fixaient un cap très clair pour notre action commune :

• D’une part, une feuille de route définissant les secteurs prioritaires de notre partenariat. Je vous les rappelle : industries culturelles, patrimoine et musées, livres, bibliothèques et francophonie, intelligence artificielle, ainsi qu’une projection commune vers l’Afrique.

• D’autre part, un accord de coopération dans le domaine du jeu vidéo.

En me rendant au Maroc, j’avais un objectif :

• Poser des actes concrets et mettre en œuvre ces engagements dans nos secteurs prioritaires de coopération culturelle. C’est ce que j’ai fait en me rendant à Tarfaya, Laâyoune et Dakhla hier, lundi 17 février.

Par ma présence, je souhaitais incarner la position de la France qui, comme l’a exprimé le Président de la République Emmanuel Macron, considère que « le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

Des paroles aux actes, j’ai donc lancé hier (lundi) des coopérations innovantes dans les secteurs culturel et éducatif :

• Développement de l’offre culturelle française et de l’apprentissage de la langue: Nous allons soutenir l’ouverture d’une Alliance Française à Laâyoune, un projet particulièrement ambitieux et symbolique. Les partenaires locaux à l’initiative de ce projet peuvent compter sur mon soutien.

• Appui aux initiatives culturelles marocaines : À Tarfaya, nous accompagnerons un projet d’exposition numérique autour de la mémoire d’Antoine de Saint-Exupéry, conçu par l’établissement culturel de la Villa Médicis.

• Formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel : À Dakhla, nous avons lancé hier un partenariat pour l’ouverture d’une antenne de l’ISMAC (Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma). Le CNC (Centre National du Cinéma) et l’école de cinéma La CinéFabrique mobiliseront leur expertise pour développer un programme de formation sur place, au bénéfice des étudiants marocains et africains. »

Article19.ma