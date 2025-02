Capital market – Dealflow.ma : Une plateforme M&A innovante pour dynamiser le marché du private equity au Maroc

Dealflow.ma, en tant que première plateforme africaine consacrée aux opérations de cessions et de levées de fonds, s’affirme comme un acteur indispensable pour stimuler le marché du capital-investissement et des fusions-acquisitions au Maroc. Sa mission est de faciliter et de professionnaliser le marché en réunissant l’ensemble des professionnels de la transaction sur une plateforme unique et efficace.

+ Un nouvel élan pour le capital-investissement marocain +

Le marché marocain du capital-investissement, en pleine mutation, montre des signes de maturité sans toutefois atteindre son plein potentiel. En effet, les fonds d’investissement ont réalisé moins de 10 investissements par an ces vingt dernières années, totalisant environ 220 entreprises pour un montant global d’un milliard de dollars. Le Maroc reste ainsi loin des leaders régionaux tels que l’Égypte ou l’Afrique du Sud, où plus de 70 milliards de dollars ont été levés durant la même période.

Avec plus de 100 000 entreprises de taille intermédiaire potentiellement éligibles aux fonds d’investissement, le Maroc dispose d’un vivier important de cibles adressables par les fonds d’investissement. Cependant, de nombreux dossiers sont rejetés en raison d’un manque de qualification ou d’échecs lors des audits de due diligence. Face à ces défis, Dealflow.ma se positionne comme un « facilitateur » des deals.

Lors des Matinales du Capital Investissement, une rencontre organisée par la plateforme à Casablanca, des entreprises triées sur le volet ont pu échanger avec des banques d’affaires, juristes spécialisés en M&A et cabinet d’audit. Cet événement illustre la vocation de Dealflow.ma : offrir aux entrepreneurs un accès anonyme et structuré aux acteurs clés nécessaires à la réalisation de leurs opérations en capital.

Hassan Medaghri Alaoui, lors de cet événement, a exprimé son enthousiasme pour la croissance du marché : « Dans les cinq prochaines années, entre 15 et 20 milliards de dirhams seront mobilisables pour des investissements, un montant qui pourrait dépasser ce qui a été levé durant les 20 dernières années. Cela nécessitera une meilleure structuration des transactions afin d’attirer ces capitaux. Le succès récent des introductions en Bourse de CFG Bank, Akdital, TGCC et CMGP, qui ont surperformé sur le marché boursier, illustre l’importance d’un accompagnement par des fonds d’investissement.



+ Dealflow.ma : Une expérience transactionnelle augmentée +

Pour relever ces défis, Dealflow.ma se distingue en proposant une solution novatrice qui centralise les opportunités d’investissement et de cession sur un marché encore fragmenté.

Son ambition est de créer un écosystème digitalisé rassemblant toutes les parties prenantes à la transaction, notamment les investisseurs, banques d’affaires, avocats spécialisés et experts-comptables.

La plateforme offre une gamme complète de services, notamment :

• Un réseau qualifié d’investisseurs et de professionnels de la transaction,

• Une pré – qualification obligatoire et systématique des opportunités avant leur publication,

• Un accompagnement de bout en bout pour augmenter les chances de réussite de chaque opération.

En quelques mois, Dealflow.ma a déjà agrégé un deal flow de trois milliards de dirhams en valorisation et fédère une communauté d’investisseurs représentant des fonds marocains et transrégionaux avec plus de 5 milliards de dirhams de capitaux disponibles.

L’efficacité de Dealflow.ma se manifeste à travers des exemples concrets de matchmaking réalisés en un temps record. Un cas frappant est celui d’une entreprise du secteur de la santé, affichant un chiffre d’affaires de 700 millions de dirhams, qui a suscité un intérêt en seulement deux heures après la publication de son dossier sur la plateforme. Cette rapidité illustre la capacité de Dealflow.ma à structurer et sécuriser les processus de cession et d’investissement.

+ Un écosystème soutenu par des partenaires institutionnels +

La plateforme bénéficie du soutien de partenaires influents tels que Development Partners International (DPI), AP Moller Capital, Tana Capital, Africa Invest, CDG Invest et la Société Financière Internationale (Groupe Banque Mondiale). Ces acteurs ont rejoint Dealflow.ma avec l’objectif d’accompagner des transactions respectant les meilleures pratiques du marché.

« L’idée est de réaliser des transactions dans les règles de l’art, en impliquant tous les acteurs de l’écosystème », explique Hassan Medaghri Alaoui, co-fondateur de Dealflow.ma.

Avec cette initiative, le marché marocain du capital-investissement pourrait connaître une accélération significative, attirant ainsi davantage de capitaux et favorisant la croissance économique du pays.

Article19.ma