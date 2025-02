Digitalisation – À Mascate, Mme Serghouchni affirme que : « Le Maroc se positionne comme le premier pays africain en matière de cybersécurité »

Madame Amal El Fallah Serghouchni, Ministre Déléguée auprès du Chef du Gouvernement Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a présenté ce lundi , l’expérience marocaine en matière de souveraineté numérique et de cybersécurité, à Mascate capitale du Sultanat d’Oman.

La Ministre a mis en avant la politique marocaine en la matière et a souligné les avancées significatives du Royaume en matière de digitalisation et de sécurité des systèmes d’information, mettant en exergue un taux de réalisation de 97,5 % dans ce domaine. Le Maroc se positionne ainsi comme le premier pays africain en matière de cybersécurité, selon l’indice de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

En outre, le Royaume figure parmi les cinq nations arabes les mieux classées dans ce domaine, et il se distingue particulièrement dans la lutte contre les logiciels malveillants, comme l’indique le rapport Interpol de 2022.

Conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui insistent sur l’importance de la transformation numérique comme levier stratégique du développement et de la modernisation de l’administration, cette intervention de la Ministre s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale visant à partager les bonnes pratiques et à renforcer la collaboration entre le Maroc et les pays frères et amis en matière de transition numérique et de cybersécurité.

Article19.ma