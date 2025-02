Sahara – Qu’elle est la portée politique de la visite de Mme Dati à Laâyoune et Dakhla, selon Reuters

La ministre française de la Culture Rachida Dati a entamé lundi une visite officielle au Sahara occidental, où elle rencontrera des responsables et inaugurera un centre culturel français en signe de soutien à la souveraineté marocaine sur ce territoire.

Pour rappel, un conflit, qui dure depuis 1975, oppose le royaume du Maroc aux séparatistes du Polisario soutenus par l’Algérie.

« C’est un moment symbolique et politique fort », a déclaré Mme Dati aux journalistes marocains. Son pays (France) est devenu en juillet le deuxième membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU après les États-Unis à soutenir la position du Maroc.

Le président Emmanuel Macron s’est rendu à Rabat en octobre 2024 pour annoncer au Parlement marocain que le Sahara occidental était marocain, et son ministre des Affaires étrangères a promis d’étendre la présence consulaire de la France sur ce territoire, notamment à Dakhla.

Des accords économiques d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars ont été signés lors de cette visite présidentielle, à la suite de laquelle le Maroc a servi de médiateur pour la libération de quatre espions français détenus au Burkina Faso.

Le soutien français à Rabat sur le Sahara agace au plus haut niveau Alger.

Par ailleurs, le Maroc a obtenu le soutien de l’ancienne puissance coloniale, l’Espagne, ainsi que d’Israël et de plus d’une vingtaine de pays africains et arabes.

En 2020, le Polisario s’est retiré d’un cessez-le-feu négocié par l’ONU en 1991, cependant le conflit reste de faible intensité.

Article19.ma