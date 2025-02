Arrêt sur image – Mme Rachida Dati en visite à Tafaya, habillée en tenue saharaouie marocaine

Événement. La ministre française de la Culture, Rachida Dati, est arrivée lundi dans la ville de Tarfaya, accompagnée de Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture, dans le cadre de sa visite officielle au Maroc.

La visite de Mme Dati est une opportunité de renforcer les relations bilatérales dans leur nouveau contexte, qui, outre l’aspect culturel, comporte une dimension politique, notamment après le soutien de la France à la proposition d’autonomie au Sahara et la reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Dans une déclaration à la presse, Rachida Dati a souligné l’importance symbolique et historique de cette visite, affirmant que « Tarfaya porte un héritage culturel profond, notamment à travers son lien avec Antoine de Saint-Exupéry, qui a joué un rôle clé dans l’histoire de l’aviation dans cette région ». Elle a également rappelé que cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations culturelles entre la France et le Maroc, renforcées depuis la visite officielle du président français Emmanuel Macron et son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara.

