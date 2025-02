Animaux – Les informations faisant état d’une campagne d’abattage de chiens errants, « dénuées de tout fondement” (responsable)

Les informations, rapportées par certains médias internationaux, faisant état d’une campagne d’abattage de 3 millions de chiens errants au Maroc sont « dénuées de tout fondement », a déclaré à la MAP M. Mohammed Roudani, Chef de la division de l’Hygiène et des Espaces verts, à la Direction Générale des Collectivités Territoriales relevant du ministère de l’Intérieur.

« Il n’existe aucune campagne d’abattage. Les informations faisant état d’un plan pour abattre 3 millions de chiens errants avant la Coupe du Monde 2030 sont dénuées de tout fondement », a affirmé M. Roudani.

+ Des solutions éthiques et durables +

Il a souligné, dans ce sens, que les collectivités territoriales « sont volontairement engagées à mettre en place des solutions éthiques et durables dans la gestion de la population des chiens errants, en accord avec les normes internationales du bien-être animal ».

Conscientes de la complexité que représente le phénomène des chiens errants, les collectivités territoriales, comme dans d’autres pays du monde, se sont mises à pied d’œuvre pour lutter contre cette problématique dans le cadre des efforts visant la promotion des services liés à la prévention sanitaire et à la salubrité publique, a-t-il rappelé.

Il a, dans ce cadre, précisé que le ministère de l’Intérieur appuie annuellement les collectivités dans le cadre de plusieurs actions, notamment à travers la construction et l’équipement de dispensaires animaliers, l’adoption de la méthode TNVR (capturer, stériliser, vacciner, relâcher) et le renforcement des bureaux communaux d’hygiène par des médecins, des vétérinaires, des infirmiers et des techniciens d’hygiène.

