Digitalisation – Lancement du Portail national des services numériques « e-services »

La Ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration Mme Amal El Fallah Seghrouchni, a présidé, le vendredi 14 février, les travaux de la rencontre de l’administration digitale où elle a annoncé lancement officiel du portail national e-services.

Cet événement s’est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants des administrations publiques et du secteur privé. Il s’inscrit dans le cadre des hautes orientations Royales, qui insistent sur l’importance d’accélérer la transition numérique au sein des administrations et des établissements publics, souligne un communiqué.

L’objectif est de positionner le numérique comme un pilier stratégique des politiques publiques, conformément aux axes de la stratégie nationale ‘’Maroc Digital 2030’’, et d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises tout en visant à placer le Maroc parmi les 50 premiers pays du monde dans l’indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) à l’horizon 2030.

+ Portail national e-services +

Cette rencontre a été marquée par l’annonce officielle du lancement du Portail national e-services, une plateforme centralisée facilitant l’accès des usagers à un large éventail de services publics en ligne. Ce portail permet d’accéder aux services, en répondant aux besoins et attentes spécifiques des citoyens.

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration (MTNRA) a entièrement repensé l’ancien portail pour le conformer aux objectifs de la stratégie ‘’Maroc Digital 2030’’. Parmi les innovations figurent :

• Une approche axée sur le parcours administratif de l’usager, en simplifiant et digitalisant les procédures.

• L’adoption des meilleures pratiques internationales en matière de développement de plateformes numériques et la mesure continue de la satisfaction des usagers.

• La mise en place d’un portail unique pour les services numériques marocains, favorisant une expérience utilisateur simplifiée et cohérente.

Le Portail e-services assure un accès simplifié et fournit des réponses précises aux questions des usagers. Le développement de ce portail a été le fruit d’une démarche collective et participative menée à travers le réseau des ambassadeurs de l’e-Gov et du digital «RAED».

+ Plus de 650 services en ligne +

Cet espace de concertation a permis d’échanger des expériences et de co-construire une plateforme numérique inclusive. À ce jour, plus de 650 services en ligne ont été recensés au bénéfice des citoyens, des entreprises et des administrations publiques.

Pour rappel, le Réseau RAED réunit les responsables de la transition numérique et des systèmes d’information des différents ministères, institutions et entreprises publiques. En tant qu’ambassadeurs de l’administration numérique, ils contribuent à identifier les défis du numérique dans le secteur public et à promouvoir l’adoption des nouvelles technologies.

Le portail a été conçu pour être inclusif et accessible à tous, avec des fonctionnalités adaptées aux personnes en situation de handicap. Il intègre, entre autres, un lecteur de texte multilingue et des options de personnalisation de l’affichage.

Par ailleurs, le ministère s’est engagé dans un programme d’installation de relais de proximité numérique à travers les différentes régions du Royaume. Ces centres numériques de proximité offriront des points de connexion assistés pour accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives en ligne. Cette initiative vise à réduire les fractures numérique et géographique, notamment dans les zones rurales.

+ Services 5G +

Il est à souligner que 464 agents ont été recrutés pour accueillir et orienter les usagers en langue Amazighe, dans ses trois variantes : Tarifit, Tachelhit et Tamazight. Ce dispositif vise à faciliter l’accès des citoyens aux services publics. Les agents ont été déployés aussi bien dans les administrations centrales que dans les administrations déconcentrées à travers les différentes régions du Royaume.

Dans le domaine des télécommunications, les services de la 5G continueront de se développer, avec pour objectif de couvrir 25 % de la population d’ici 2026, puis 70 % à l’horizon 2030. Une couverture totale est prévue dans les villes qui accueilleront les événements de la Coupe du Monde 2030. De plus, la seconde phase du Plan National du Haut Débit (PNHD2) permettra d’équiper 5,6 millions de foyers en fibre optique d’ici 2030 et de connecter 6 300 sites publics administratifs d’ici 2026.

Le ministère continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour améliorer progressivement le portail. Cela inclura l’ajout de nouvelles fonctionnalités, l’adaptation des services numériques existants et l’intégration de nouveaux parcours en réponse aux besoins évolutifs des usagers.

Article19.ma